Il racconto della turista derubata al ristorante: "Il ladro mi ha aggredito. Abbiamo filmato tutto"

È stata derubata della sua borsa mentre era ad un ristorante di Campo de' Fiori. Dopo aver rincorso i ladri è stata aggredita da uno di loro riportando un trauma cranico con una ferita che l'ha fatta sanguinare. Vittima una turista americana di 31 anni che ha raccontato a RomaToday la sua serata da incubo, quella del 15 novembre scorso.

"Ero a cena con alcuni amici in un ristorante del centro di Roma", illustra la ragazza. Al momento di pagare, tuttavia, la giovane si rende conto di non avere più con sé la sua borsa nera. Qualcuno l'aveva rubata. "Siamo andati dai titolari del locale che ci hanno aiutato e fatto vedere le telecamere di sorveglianza. Dal cellulare di un amico abbiamo registrato tutto", racconta. Nel video che RomaToday ha potuto visionare si nota un uomo seduco con un basco in testa, proprio vicino al tavolo dei ragazzi americani.

Poco dopo lo raggiunge un complice, anche lui vestito con un basco e un giaccone scuro, che si avvicina alla sedia della trentunenne e le sfila la borsa. Tutto ripreso dalle telecamere. "Tramite l'app del mio cellulare, io e un mio amico abbiamo rintracciato lo smartphone in via dei Giubbonari. A quel punto siamo arrivati all'altezza di un negozio e abbiamo fatto scattare l'allarme sul telefono", ha aggiunto.

Sentito il suo, i due sospetti ladri hanno tentato la fuga. "Ho provato a bloccarne uno. Quell'uomo però mi ha cinturata e mi ha fatto cadere a terra. Ho sbattuto la testa sull'asfalto. Scappando ha anche lanciato il mio telefono a terra. È stato assurdo, almeno ho recuperato il mio smartphone", il racconto.

I ladri riescono così a fuggire e la ragazza viene soccorsa. Sul posto arriva il 118 che porta la trentunenne al San Camillo dove viene medicata e refertata con sette giorni di prognosi. Il giorno dopo la vittima ha presentato anche regolare denuncia. "Vivo a Firenze dal 2017 e questa è la mia quinta volta a Roma. Amo l'Italia, ma questa esperienza è stata piuttosto scioccante", ha concluso la turista americana.