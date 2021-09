Esquilino, turista aggredita e rapinata mentre passeggia nel quartiere

È stata aggredita e rapinata da un uomo, mentre passeggiava nel quartiere Esquilino. Vittima una turista. I fatti sono successi nel pomeriggio di lunedì, in via dei Mille. Ad intervenire i ccarabinieri del comando di piazza Venezia che hanno arrestato un tunisino di 50 anni, con l'accusa di rapina impropria.

L'uomo poco prima, dopo aver spintonato una turista straniera, facendola cadere a terra, è riuscito a strapparle dal collo la collanina d’oro, per poi fuggire a piedi. L'azione è stata però notata da un cittadino romano che è riuscito a bloccarlo. Contestualmente è intervenuta anche la pattuglia dell’Arma che a sua volta aveva notato il parapiglia.

La vittima che ha riportato delle escoriazioni al braccio sinistro, è stata medicata sul posto dal personale medico del 118 mentre, il 50enne è stato portato in caserma e trattenuto in attesa dell’udienza. La refurtiva del valore di circa 400 euro non è stata rinvenuta.