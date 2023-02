Turista accoltellata a Termini: al via il processo per Aleksander Chomiak

Si terrà il prossimo 4 aprile il processo per Aleksander Mateusz Chomiak, il 24enne polacco arrestato per il tentato omicidio della turista israeliana accoltellata alla stazione Termini il 31 dicembre scorso. Il pubblico ministero Attilio Pisani ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato per il giovane senza dimora polacco che era stato bloccato il 3 gennaio a Milano su un treno per Brescia da una coppia di carabinieri fuori servizio che lo ha riconosciuto. Il giovane, dopo la convalida del fermo a Milano è stato trasferito in carcere a Regina Coeli e comparirà davanti alla settima sezione penale del Tribunale di Roma imputato per tentato omicidio e porto di arma impropria.

L'aggressione ripresa dalle telecamere

Le fasi dell’aggressione erano state riprese dalle telecamere della stazione ferroviaria. Il gip di Milano che aveva convalidato il fermo aveva sottolineato “la violenza e l’inquietante spregiudicatezza, non solo nella scelta della vittima, una giovane donna sola, ma anche nella commissione del fatto in luogo pubblico e certamente presidiato", oltre che "dalle criminogene condizioni di vita del giovane che ha persino ammesso "di commettere ‘talora’ furti per procurarsi da mangiare" ad esempio lo scorso 27 dicembre quando è stato identificato dopo un tentativo di furto in un bar di Roma. Il polacco durante l’interrogatorio però ha negato ogni addebito dicendo di non essere lui l’aggressore ripreso dalle telecamere.

In fin di vita dopo essere stato accoltellato a Termini

Termini che a distanza di poco più di un mese dall'aggressione choc alla 24enne israeliana è tornata nuovamente alla ribalta delle notizie nazionali per l'ennesimo fatto di cronaca. Vittima di una banda di tre rapinatori un 46enne originario di Milano, Arturo Luca Battisti, ricoverato in condizioni critiche in ospedale dopo essere stato accoltellato all'addome da tre uomini che lo hanno poi rapinato di 20 euro e del telefono cellulare. A Roma per rifarsi una nuova vita, l'uomo lotta ora fra la vita e la morte in un letto d'ospedale. I tre autori del tentato omicidio, tre cittadini nordafricani di 19, 31 e 40 anni sono poi stati individuati dalla polizia.

Fari su Termini

Due aggressioni choc avvenute in poco più di un mese che hanno riacceso i fari nell'area della stazione Termini, da tempo attenzionata come predisposto dal ministero dell'Interno Matteo Piantedosi che proprio in relazione al fermo della banda che ha accoltellato il 46enne milanese in via Giolitti ha dichiarato: "L’immediata identificazione dei presunti autori dell’accoltellamento in via Giolitti a Roma dimostra l’efficacia dei servizi di polizia che stiamo svolgendo nelle principali stazioni italiane e nelle aree limitrofe”.

Titolare del dicastero dell'Interno che ha poi aggiunto: "Grazie alla reiterazione delle attività di controllo del territorio le volanti della Polizia di Stato sono intervenute immediatamente individuando i soggetti coinvolti tramite il sistema di videosorveglianza e la conoscenza diretta degli abituali frequentatori dei luoghi. Questi servizi frequenti e ripetuti - conclude Piantedosi - hanno l’obiettivo prioritario di prevenire la commissione di reati. Laddove tuttavia ciò non sia possibile, queste operazioni di controllo consentono alle forze dell’ordine di disporre di tutti gli elementi e gli strumenti utili per assicurare in tempi brevi alla giustizia gli autori di simili atti di violenza”.