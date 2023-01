Fast & Furious Anagnina, i raduni di auto tuning e le corse clandestine non si fermano. Il video

Auto modificate, scooter e motorini in impennata, vetture con gli stereo a pompare musica. E poi anche un vero e proprio rettilineo percorso a folle velocità da decine di ragazzi che si sfidano tra accelerate e testacoda sino a notte fonda: sono i mercoledì e i venerdì notte di chi abita a Tor di Mezzavia, nei pressi dell'Ikea di Anagnina.

È la zona che gli appassionati di "tuning" - l'elaborazione delle auto - hanno scelto ormai da diversi anni come pista su cui sfidarsi a bordo delle loro macchine modificate. Il doppio appuntamento è ormai un grande classido seguito da decine di persone, che accorrono per ammirare la potenza dei motori e degli impianti stereofonici modificati anche da altri quartieri. Una passione per molti, una piaga per chi abita in quel quartiere.

"Stanchi delle promesse"

I residenti, ormai, non ce la fanno più. Da tempo i comitati di zona chiedono di prendere dei provvedimenti. "Fanno un rumore assordante", hanno commentato a RomaToday Emanuele Falcetti e Barbara Ciucarilli, due cittiadini che vivono lì, nella zona di Tor di Mezzavia. "La situazione è quasi peggio di prima. La polizia e i carabinieri passano, ma quando vanno via il rombo dei motori riprende a ruggire. Lì c'è anche la sede della Dia, ma nessuno interviene.

"Venerdì sera - spiegano Falcetti e Ciucarilli - si è sfiorata la tragedia. Un uomo al volante di una Mercedes accessoriata è salito sul marciapiede e per poco non ha investito decine di persone. Nel 2013 qui è morta una persona. Due anni fa ci fu un maxi incidente. A nessuno però sembra importare".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Serve una soluzione"

Per arginare il fenomeno, in consiglio municipale prima ed in assemblea capitolina era stata presentata una proposta. Il provvedimento, presentato da Fratelli d'Italia ed approvato in maniera trasversale agli schieramenti, aveva come finalità di tutelare i residenti e proponeva di cercare "aree idonee". Eppure nulla è stato fatto. "Il presidente del municipio Francesco Laddaga poco ha fatto per risolvere la questione. Anzi, secondo noi il municipio è totalmente assente sulla vicenda. Questa strada dovrebbe essere sorvegliata sempre o magari mettere una ztl. I mercoledì e i venerdì, dalle 21:30 fino a tarda notte c'è il delirio".

Sono ormai anni che i romani e nono si sono danno appuntamento per vedere le auto tuning. In principio le esibizioni delle auto modificate erano concentrate nella zona del Pincio. Poi hanno cominciato a svolgersi all'ombra dell'obelisco dell'Eur e da almeno un decennio si sono trasferite a Tor di Mezzavia. Tra le auto parcheggiate ed i clienti che escono dall'albergo o dal fast food lì presente, sfrecciano così le auto modificate. E i problemi di sicurezza ci sono eccome. "Serve una soluzione", chiedono i residenti.