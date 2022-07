Fontane di Roma come piscine. Un uomo si tuffa, il vigile per fermarlo fa il "bagnino"

Le fontane di Roma vengono scambiate sempre più come piscine all'aperto. Nel week end due gli episodi. Entrambi immortalati e finiti sui social, diffusi anche dal canale Welcome To Favelas. A Fontana di Trevi, un 40enne è stato sanzionato e denunciato. Per due volte si è fatto il bagno nella fontana.

La prima volta poco dopo le 23, quando il 40enne romano è stato fermato dalla pattuglia del I Gruppo Trevi dei caschi bianchi, in servizio di vigilanza sulla piazza mentre era intento a fare il primo bagno. Nei suoi confronti è stata elevata la sanzione prevista dal regolamento di polizia urbana. Dopo un paio d'ore l'uomo è tornato in acqua e gli agenti sono di nuovo intervenuti per fermarlo. Oltre alle sanzioni, a questo punto scattata la denuncia per resistenza è oltraggio a pubblico ufficiale.

Nel video si vede il 40enne che si tuffa e un vigile che fa il "bagnino", per poi bloccarlo in acqua. A piazza Navona, invece, due turisti stranieri si sono immersi nell'acqua della storica fontana dei quattro fiumi, progettata da Gian Lorenzo Bernini, rinfrescandosi e sguazzando in uno dei capolavori dell'architettura barocca. Anche in questo caso il video, ripreso da un passante, è stato pubblicato su Instagram da Welcome To Favelas.

Non è le prima volta che le fontane di Roma vengano scambiate per piscine. A giugno in due finirono nei guai per un bagno in piazza Esedra. Lei, addirittura, si mise in topless. Poi fu la volta di un turista, sempre nella fontana di Trevi e di un senza fissa dimora nella fontana dell'Altare della Patria.

Lo scorso 21 maggio, invece, in via Goffredo Mameli, una coppia ha fatto il bagno nella fontana sotto al Gianicolo. Lui boxer, lei in costume. Entrambi ripresi in un video. Andando ancora indietro, lo scorso 24 aprile un uomo di è liberato della maglietta e a torso nudo si è immerso nella fontana del Tritone del Bernini, in piazza Barberini. Il giorno prima un senzatetto aveva immerso invece i piedi nella fontana di piazza Navona. Il giorno prima ancora è stato il turno di due turisti olandesi che sono entrati nella Fontana di Trevi cercando di confondersi con la calca di turisti del pomeriggio.