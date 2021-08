Aggredisce la madre e armato di mannaia la minaccia di morte

Ha aggredito la madre e, armato con una mannaia, l'ha minacciata di morte. È quanto successo al Tufello dove sono dovuti intervenire gli agenti del Reparto Volanti della polizia di Stato che hanno travato nell'androne della palazzina un uomo con in mano una mannaia da macellaio. Dopo una breve esitazione, alla richiesta dei poliziotti, ha lasciato però cadere a terra l'arma.

Riportato alla calma, l'uomo - un 39enne italiano - è stato bloccato. Ascoltata la vittima, madre del 39enne che nel frattempo si era rifugiata a casa di un vicino, i poliziotti hanno ricostruito la vicenda. Dal racconto è emersa infatti l'ennesima aggressione subita dalla donna, anche minacce di morte da parte del figlio, armato appunto di mannaia.

La donna ha raccontato che, solo per paura, non era mai riuscita a denunciarlo, né si era mai recata al pronto soccorso per essere medicata. Accompagnata in ospedale da personale del 118, richiesto immediatamente sul posto, questa volta la donna 74enne è stata refertata con 6 giorni di prognosi per "trauma peri orbitale, trauma contusivo della spalla e del braccio e una contusione dell'emitorace".

Durante la permanenza in casa agli agenti non è sfuggito il forte odore di stupefacente proveniente dal balcone dove, infatti, sono state rinvenute 5 piante di marijuana. Oltre alla mannaia, sono state sequestrate sia le piante che alcune lampade idonee alla coltivazione dello stupefacente. Accompagnato negli uffici di polizia il 39enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e per produzione e traffico di stupefacenti.