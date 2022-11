Agguato in pieno giorno, uomo gambizzato davanti ai passanti

Raggiunto da un colpo di pistola al piede mentre era in strada, un agguato andato in scena in pieno giorno davanti agli occhi dei passanti. È successo in via Buonconvento, al Trullo, venerdì mattina, il ferito è un uomo di 44 anni che è stato soccorso e portato in ospedale.

Sull’episodio sono in corso indagini da parte del commissariato San Paolo. Stando a quanto ricostruito l’uomo è stato avvicinato da una persona che ha estratto la pistola, mirato alle gambe e ha fatto fuoco, il tutto davanti agli occhi delle persone che intorno all’ora di pranzo si trovavano in zona.

Immediata la chiamata al 112: quando le volanti sono intervenute non c’era ormai più traccia dell’aggressore, e sul posto era rimasto solo il 44enne ferito sull’asfalto. Portato all’ospedale San Camillo, le sue condizioni non sarebbero gravi. Gli investigatori stanno adesso cercando di risalire alla persona che ha sparato. Sul posto la Scientifica per i rilievi, al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza.