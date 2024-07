VIDEO | Romani in vacanza a anziani nel mirino dei truffatori. I consigli della polizia per non essere raggirati

Massima attenzione, prudenza e diffidenza. Sono i consigli agli anziani della questura di Roma per evitare di essere truffati. Un vademecum, diffuso dagli uffici romani della polizia per questa estate, quando le città si svuotano e nonni e nonne rischiano di trovarsi da soli alle prese con dei malintenzionati.

"Durante il periodo estivo è probabile che molti anziani possano rimanere in casa da soli - i consigli della polizia contro le truffe agli anziani -. Perché i familiari e i condomini si possono allontanare per brevi o lunghi periodi per le vacanze. È proprio in questi mesi che è probabile che possano diventare vittime prescelte da parte di malfattori dediti a condotte truffaldine. La polizia di Stato però non li abbandona mai, è sempre al loro fianco soprattutto in questo periodo, in cui le città diventano più deserte. I consigli che ci sentiamo di dare per evitare di incorrere in queste truffe sono sicuramente improntati alla massima attenzione, prudenza e alla diffidenza. Qualora dovesse arrivare una telefona da parte di un sedicente appartenente alle forze dell'ordine, un avvocato o un direttore delle Poste che prospetta un imminente danno o pericolo grave a un proprio familiare, ad esempio un nipote, in questa telefonata vengono richieste delle somme di denaro, dei monili o dei preziosi per pagare una assicurazione scaduta o una fantomatica cauzione, che ricordiamo in Italia non esiste, in questi casi si tratta di condotte truffaldine. Il consiglio è di prendersi qualche istante e contattare immediatamente il numero unico per le emergenze 112 per consentire alle sale operative di inviare immediatamente una volante per accertare cosa stia accadendo. Nel caso in cui alla porta di casa dovesse presentarsi il complice della persona che li ha contattati telefonicamente per riscuotere la somma concordata in precedenza, il consiglio è di non aprire la porta e contattare la polizia immediatamente".

"È possibile che si presentino sull'uscio di casa anche altre persone, sedicenti appartenenti alle forze dell'ordine per effettuare delle notifiche oppure un controllo. Oppure dei finti medici che prospettino la possibilità di effettuare uno screening gratuito realizzato dalla Asl competente per zona. O anche dei lavoratori di un'azienda erogatrice di un servizio per effettuare ad esempio un controllo all'impianto idrico. Il consiglio è di non aprire mai la porta ma effettuare delle verifiche, per esempio contattando la sala operativa della questura per verificare se effettivamente sono stati inviati dei poliziotti per effettuare una notifica in un appartamento, oppure contattare il gestore di riferimento per sapere se in zona e se nel vostro stabile stiano effettuando controlli e verifiche. Il consiglio - concludono dalla questura di Roma - è quello di essere prudenti e contattare il 112 numero unico di emergenza europeo in ogni caso di dubbio o difficoltà".