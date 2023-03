Truffatori vedono la polizia e gettano i gioielli appena presi a casa di un'anziana

Due persone sospette su un'auto a noleggio. Questo quanto ha permesso alla polizia di restituire ad un'anziana oro e gioielli che aveva consegnato poco prima nelle mani dei truffatori. Sono stati gli agenti del commissariato Trastevere di polizia ad arrestare poi un 19enne gravemente indiziato, in concorso con un minorenne, di aver truffato un’anziana signora con la tecnica del falso nipote.

Determinante l’intuizione degli agenti che, nel traffico della capitale, nelle vicinanze della Bocca della Verità, hanno intercettato un’auto sospetta. Quando il conducente e il passeggero dell’utilitaria, risultata poi a noleggio, hanno capito che stavano per essere fermati, hanno gettato dal finestrino un sacchetto di gioielli e nascosto dei contanti sotto i sedili; manovre risultate inutili: gli agenti hanno recuperato i preziosi e trovato i soldi.

Dopo una breve indagine gli stessi poliziotti hanno capito che i due fermati avevano agito in un appartamento del Portuense. La vittima, una donna ultraottantenne, dopo la classica telefonata di richiesta di aiuto da parte di un fantomatico nipote, aveva consegnato i soldi ed i gioielli appena recuperati dagli agenti della questura di Roma.

Dopo gli atti di rito i presunti autori sono stati indagati perché gravemente indiziati del reato di truffa aggravata. Per il 19enne è scattata la misura pre-cautelare dell’arresto in flagranza di reato convalidata dal giudice per le indagini preliminari, accogliendo la richiesta della procura. La posizione del minore è stata invece immediatamente segnalata alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.