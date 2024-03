Finta guaritrice truffa anziana disabile e scappa via con buoni postali, oro e denaro

Una fantomatica guaritrice. Una "vecchia amica" riuscita a raggirare un'anziana disabile e a sparire con oro, soldi e buoni postali per migliaia di euro. Vittima una donna di 80 anni, teatro del raggiro la città di Colleferro, provincia sud della Capitale.

Sono quasi le 14:30 di venerdì 22 marzo quando al citofono della signora bussa una donna che riesce a spacciarsi per una vecchia conoscenza del 80enne. Impossibilitata a deambulare correttamente l'anziana invita "la sua vecchia amica" in casa.

Una volta nell'appartamento la truffatrice mette in scena la pantomima per aiutarla a guarire la gamba che non le permette di camminare bene. Presa da un sacchetto della "polvere magica" nera, la donna gliel'ha fatta mettere in un fazzolettino insieme a oro, monili, contanti e anche due buoni postali, rispettivamente del valore di 5mila e 10mila euro per "fare effetto".

Con l'anziana oramai caduta nel tranello, la truffatrice si è poi allontanata con una scusa assieme al fazzoletto con dentro il bottino. Una volta scappata l'80enne - resasi conto di essere stata raggirata - ha quindi contattato tramite i familiari la polizia.

Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti del commissariato Colleferro, gli investigatori della mobile e la polizia scientifica. Ascoltata l'anziana vittima la fantomatica guaritrice è attivamente ricercata dalla polizia.