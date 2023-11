Il sistema criminale di Genny: da Napoli a Roma per truffare gli anziani. I quartieri più colpiti

"Persone senza scrupoli che delinquono a ogni costo per guadagno. Sono disposte a girare l'Italia per l'illecito guadagno". Così la gip Maddalena Cipriani descrive la "paranza" di truffatori che per dieci mesi ha raggirato ed estorto migliaia di euro e gioielli a decine di anziani a Roma e in tutta Italia. Base operativa i "bassi" di via Donnaregina, a pochi passi dal Duomo di Napoli, in centro città. È qui che era collocato il “centralino” organizzato da Gennaro Piccirillo, detto Genny - ritenuto promotore e organizzatore del sistema - da cui partivano le telefonate e dove confluivano i proventi dei delitti.

Capoluogo partenopeo da dove dove gli esattori dell'associazione a delinquere partivano con auto a noleggio e telefoni cellulari - usa e getta - per compiere le loro estorsioni a danno di nonni e nonne di tutti il Paese. 68 le truffe accertate in dieci mesi di indagine, da dicembre 2021 a settembre 2022. Decine le truffe messe a segno nella Capitale, con i sodali che, compreso di avere il fiato delle forze dell'ordine sul collo, avevano allargato la loro mappa criminale spingendosi sino alle province di Cosenza, Bari, Terni, Taranto, Caserta, Teramo, Frosinone, Rieti e L'Aquila.

Undici arresti

Undici le persone arrestate: Gennaro Piccirillo, Nunzio Maranta, Rosaria Maranta (mamma di Nunzio) e Teresa Esposito, ritenuti i vertici della banda. Misure cautelari in carcere anche per altre altre sette persone che hanno svolto i ruoli di esattori, procacciatori, telefonisti, autisti ed esecutori materiali delle truffe. Ovvero quelli che si presentavano alla porta di casa della vittima di turno come finto avvocato, maresciallo o direttore delle Poste sparendo poi con soldi, oro, gioielli e carte di credito per decine di migliaia di euro. Un vero e proprio business, un affare di famiglia, molti dei sodali sono infatti imparentati fra loro predisponendo "una stabile attività lavorativa", come scrive ancora il giudice per le indagini preliminari, passando "la giornata nel programmare delitti".

Allarme sociale

Inizialmente imprendibili, i truffatori hanno mietuto vittime per anni. L'indagine Clipeus nasce infatti nel lontano 2018, quando un'anziana residente ai Parioli denunciò al comando del II gruppo della polizia locale di Roma Capitale di essere stata vittima della truffa del finto nipote in difficoltà. Un lavoro redditizio, difficilmente punibile con la galera, se non colti in flagranza di reato i truffatori potevano solo essere denunciati per ricettazione. Bloccati dal Covid, nel 2021 le associazioni criminali dedite all'odioso reato delle truffe agli anziani hanno poi ricominciato a macinare centinaia di chilometri. Come le locuste, negli appartamenti dove passavano non restavano oggetti di valore o denaro.

I quartieri dove colpivano

Ma quali erano i quartieri di Roma più colpiti e con quali criterio venivano scelti? Le zone residenziali soprattutto, potenzialmente abitate da persone facoltose. Le abitazioni individuate erano infatti preferibilmente prive di portierato o dei sistemi di video sorveglianza. Parioli, Monti, Trionfale, Prati, Fleming, Ponte Milvio, Piazza Bologna, Nomentano, Salario, Quartiere Africano, Quartiere Trieste, Trastevere, Villa Celimontana, Appia Antica, Monteverde, Conca d'Oro, Casal Palocco, Piazza Fiume, Ostiense, sino al Prenestino e al Collatino. Questi i quartieri dove, individuata la vittima dopo averla adescata con un "bombardamento informativo" recitato e memoria da telefonisti e telefoniste dai call center allestiti nei bassi del napoletano, si presentavano i vari emissari, sparendo poi con tutto quello che l'anziana vittima di turno, spaventata per le sorti del parente che "rischia il carcere se non paga la multa", consegnava loro. Non solo oggetti materiali, ma anche dall'immenso valore affettivo: come fedi nuziali e gioielli dei cari defunti. Decine di denunce, ma altrettante mai presentate, con l'anziana vittima di turno impossibilitata ad ammettere a se stessa di essere stata truffata.

"Mamma aiutami"

Decine i casi ricostruiti al dettaglio dagli inquirenti. In uno dei tanti reati perpetrati la vittima ha ricevuto una chiamata sul cellulare a lei un uso da parte di un numero sconosciuto il cui interlocutore diceva “mamma aiutami”. Sentendo la voce disperata, la donna la attribuiva ad uno dei suoi figli. L’anziana chiedeva spiegazioni percependo che era accaduto qualcosa di grave, ma la chiamata si interrompeva ed immediatamente veniva contattata, questa volta da una voce femminile, che si qualificava come un appartenente all’Arma dei carabinieri, che la informava che il figlio aveva investito una persona rimasta gravemente ferita, che l’autovettura non era coperta da assicurazione e che era necessario versare immediatamente una ingente somma di denaro. La vittima diceva di non avere contanti in casa e si rendeva disponibile a risolvere la questione in quanto le banche erano chiuse e che si poteva risolvere consegnando oggetti d’oro. Durante questa conversazione con una presunta persona appartenente all’Arma dei carabinieri, si sovrapponeva una voce che, piangendo, continuava a chiamarla “mamma” e che le diceva “mamma aiutami, consegna tutto quello che hai”. Tutti gli anziani in questa fase vengono presi dallo sconforto, provano a chiamare aiuti, ma le linee venivano tenute costantemente occupate. In questo caso la vittima si sentiva obbligata a fare ciò che le veniva chiesto. Le fasi del reato venivano così espletate: il primo approccio nell’appartamento delle vittime lo fa una persona incaricata dall’avvocato, o lo stesso sedicente avvocato.

Gioielli per 80mila euro

Nel dicembre 2021, a Roma Nord, una anziana di 94 anni consegnò gioielli di famiglia per un valore approssimativo di circa 50 mila euro. L’interlocutore le diceva che non bastavano e siccome che lei era una brava mamma doveva provvedere. L’anziana, una volta allontanatosi il sedicente avvocato dalla sua abitazione, raccoglieva altri gioielli preziosi per ulteriore valore approssimativo di circa altri 30mila euro. Sempre costantemente al telefono, il sedicente carabiniere diceva alla vittima che l’avvocato era ripartito e la esortava a prendere l’autostrada per Napoli per incontrarsi con l’avvocato. La donna, 82 anni, si poneva così alla guida della sua auto. Anche durante la sosta dell’anziana alla stazione di servizio per andare in bagno e fare rifornimento non è stata mai chiusa la conversazione e le veniva detto che era bene che restassero in linea. Il sedicente carabiniere dava appuntamento all’anziana a Napoli. La vittima seguiva accuratamente le indicazioni che la conducevano fino alla stazione ferroviaria di Napoli. Lì ad attenderla trovava lo stesso sedicente avvocato che si era presentato a casa sua e che prendeva in consegna un sacchetto con altri gioielli.

Arresto in flagranza di reato

Nel luglio 2022, grazie all’attività tecnica in corso, è stato arresto in flagranza di reato uno degli appartenenti al sodalizio criminale che aveva sottratto alla vittima una ingente di quantità gioielli che erano contenuti all’interno di una scatola, denaro in contanti e alla quale aveva sottratto il bancomat estorcendole il relativo pin. Gli agenti, al momento dell’arresto, ritrovavano tutta la refurtiva e il bancomat poco distante dal veicolo a lui in uso che aveva gettato dal finestrino sotto gli occhi della polizia. Processato la mattina dopo per direttissima veniva riconosciuto per la prima volta il reato di estorsione a danno di persone anziane.

Il finto maresciallo dei carabinieri

In un altro episodio, dopo la solita telefonata del maresciallo dei carabinieri che informava la vittima dell’incidente stradale, si presentava presso l’abitazione dell’anziana il sedicente avvocato al quale la stessa consegnava quanto in suo possesso, ovvero una somma di denaro in contanti. Dopo pochi minuti riceveva un’altra telefonata da parte del sedicente maresciallo che diceva che i soldi non erano abbastanza e la invitava a raccogliere tutto l’oro che possedeva in casa. Dopo pochi minuti tornava il sedicente avvocato e l’anziana gli consegnava degli orologi, una fede nuziale, ma l’uomo diceva che quegli oggetti erano di poco interesse e le chiedeva il collier d’oro che la donna aveva al collo e l’aiutava a sfilarlo, dopo di ciò si allontanava velocemente. La donna sporgeva denuncia per estorsione e, al fine di accertare se si trattasse della stessa collana vista in mano ad uno dei “capi” dell’organizzazione, venivano mostrate alla vittima delle immagini. L'anziana, dopo averle visionate attentamente, riferiva che la collana, per forma e dimensioni, poteva corrispondere a quella sottratta.

Acquisti al centro commerciale

Gioielli, soldi oro e anche carte di credito e bancomat. Come nel caso di una donna di 86 anni che "non avendo a disposizione l’ingente somma di denaro, sempre per il finto incidente di un familiare, consegnava 300 euro più una collana di oro del valore di mille euro nonché il bancomat con il relativo codice pin. Si accertava - spiegano ancora gli investigatori - che nelle ore successive erano state fatte due operazioni sulla carta bancomat della vittima, un prelievo in contanti allo sportello e l’acquisto di un telefono iPhone del valore 1.200 euro presso un noto centro commerciale della Capitale. Dalle immagini acquisite e dalle informazioni assunte, si poteva accertare il veicolo in uso e le immagini dei due complici che effettuavano l’acquisto all’interno del centro commerciale".

Le esigenze cautelari

Allarme sociale che ha portato la procura a dare una stretta al fenomeno delle truffe agli anziani. Al termine delle indagini sono state undici le persone arrestate. "È dimostrato che l'agire dei partecipi nelle spedizioni punitive è espressione di un programma delittuoso più ampio - scrive il gip nelle motivazioni che hanno portato all'emissione delle misure cautelari in carcere - è dimostrata la dimestichezza nel delinquere, l'assenza di qualsiasi remora nel colpire persone anziane e indifese pur di conseguire l'illecito guadagno. La sussistenza di una solida struttura associativa ha reso oltremodo gravi le condotte rendendo evidente il pericolo di recidiva. È evidente che le attività illecite poste in essere sono espressione di un programma delittuoso volto a ripetersi e consolidarsi nel tempo secondo schemi consolidati e sempre più pericolosi. Si è dinanzi a persone senza scrupoli che delinquono a ogni costo per guadagno. Sono disposte a girate l'Italia per l'illecito guadagno", "trattasi di persone che passano la giornata nel programmare delitti".

130 arresti nel 2023

Un vero e proprio allarme sociale con le forze dell'ordine che, cominciato a comprendere i meccanismi dei criminali, hanno affilato le loro tecniche investigative. Intercettazioni telefoniche, filmati, immagini delle videocamere di città e autostrade, intercettazioni ambientali sino ad arrivare ai primi arresti, 39 nel 2022. Scoperto il vaso di Pandora i truffatori hanno cominciato a cadere nelle tele tese da polizia, carabinieri e polizia municipale. Arrestati in flagranza di reato o seguiti direttamente nei loro percorsi una volta individuati in viaggio, nei primi undici mesi di questo 2023, sono state infatti arrestate ben 130 persone in flagranza o in esecuzione di ordinanze cautelari, gravemente indiziate di aver truffato o compiuto estorsioni ai danni di persone anziane ed in stato di minorata difesa.