Il manuale dei truffatori, le chiamate dalla base di Napoli e le direttive per colpire a Roma sulla chat 'Banda della Magliana'

"Pronto intervento carabinieri, casa...? Lei è la moglie di...? Sono il maresciallo Domenico Primo". Un foglio strappato da un quaderno che sa tanto di copione da leggere. Un vero e proprio manuale che i truffatori dovevano recitare al telefono per ingannare la vittima anziana dall'altro capo del telefono. Una volta agganciata la preda poi partivano le istruzioni ai cosiddetti trasfertisti che da Napoli avevano il compito di ripulire le prede a Roma.

Un canovaccio, che già era stato svelato in altre occasioni. Questa volta, però, la novità sta proprio in quel pezzo di carta. Quel manuale che servirà a investigatori e inquirenti di capire ancora meglio le dinamiche di chi fa le truffe di professione. Il documento, se così lo si vuole chiamare, è stato sequestrato dai carabinieri della compagnia Trionfale e dalla procura di Roma nell'indagine che ha permesso di arrestare 17 persone e ricostruire gli affari di un gruppo che faceva capo a una famiglia, ognuno aveva un ruolo ben preciso.

Il capo della banda

A dirige il gruppo era Giovanni Uccello, un uomo di 58 anni di Napoli. Secondo gli inquirenti era colui che elaborava le strategie operative, anche fornendo le indicazioni giuridiche per evitare pene eccessive, e motivava i suoi stretti collaboratori a portare avanti le truffa anche in sua assenza, perché detenuto. Non solo. Giovanni Uccello, secondo gli investigatori, gestiva anche un fondo comune con i quali pagava gli interventi legali a favore dei suoi "soldati" fornendo a loro pure una serie di consigli pratici e strategici sulla gestione dell'organizzazione criminale, anche da un punto di vista economico.

Il ruolo dei truffatori

Anche Eduardo Uccello, 29 anni, gestiva il fondo comune ed elaborava le strategie operative. Non solo, lui dispensava consigli sul da farsi, monitorava attraverso un gruppo WhatsApp chiamato 'Banda della Magliana' il bottino rimediato dai tuffatori in missione a Roma e faceva da telefonista coordinando le condotte dei suoi sodali, occupandosi anche di reclutarli.

Alfonso Uccello, 32 anni, è l'ultimo componente della famiglia dei maghi della truffa che aveva il ruolo da organizzatore. Disponendo delle risorse economiche del gruppo, coordinava le azioni dei ragazzi trasfertisti e forniva le indicazioni giuridiche per evitare pene eccessive. Pure lui, all'occorrenza, faceva il telefonista per agganciare le prede anziane. A completare il gotha del gruppo c'era anche Raffaele Bacio Terracino di 29 anni e Giuseppe Romanelli di 60 anni. Il primo procurava le schede telefoniche e dei rimborsi spesa dei trasfertisti, l'altro invece procurava le auto a noleggio usate per andare a Roma. I cinque sono finiti tutti in carcere. Con loro anche altri due sodali. Dieci invece i tuffatori ai domiciliari.

La chat 'Banda della Magliana'

Il gruppo gestiva gran parte del "lavoro" da una base a Napoli, un centralino costituito dalle persone addette all'individuazione delle vittime designate, in maniera del tutto casuale attraverso elenchi telefonici, e al successivo contatto telefonico con la persona da raggirare, tramite l'utilizzo di schede telefoniche intestate fittiziamente a terzi.

Giovanni Uccello, nonostante fosse detenuto, impartiva disposizioni dal carcere con microtelefoni portati in cella. Poi dal gruppo WhatsApp Eduardo Uccello che si faceva chiamare 'Edmundo', come l'attaccante brasiliano conosciuto come 'O Animal' monitorava quanto rubato.

La tecnica usata

La tecnica utilizzata dal gruppo era quasi sempre la stessa: il telefonista chiamava la vittima, spesso anziani anche malati, presentandosi come un parente stretto, o come funzionario delle poste o come maresciallo dei carabinieri, il presunto "Domenico Primo" citato anche nel manuale sequestrato. Una volta agganciata la preda partiva il monologo per comunicare il coinvolgimento di un nipote o un figlio nella spedizione di un pacco che avrebbe potuto comportare conseguenze negative se non ritirato o in un incidente stradale con feriti, tale da imporre il pagamento immediato di multe o indennizzi.

Un copione ben studiato che poi passava alla richiesta di pagamento di una ingente somma di denaro o gioielli. Il bottino poi rubato dal 'trasfertista'. Una volta preso il malloppo, il truffatore in missione faceva video o fotografie per rendere conto all'organizzazione, a distanza, di quanto e cosa veniva preso, inviando tutto nella chat 'Banda della Magliana'.

80 truffe

Nella maggior parte dei casi, questo ha portato a estremi di reato di truffa aggravata dall'aver ingenerato il timore di un pericolo immaginario e dalla circostanza della minorata difesa. In almeno sei casi è stato, invece, ravvisato il reato di estorsione aggravata.

Sono, complessivamente, 80 gli episodi contestati agli indagati, consumati nelle province di Roma, Napoli, Latina e Viterbo, nell'arco temporale tra il 13 settembre 2022 e il 20 marzo 2023. Tra i 17 colpiti dalle misure, tredici di loro, a vario titolo, devono rispondere anche di associazione a delinquere per truffa ed estorsione ai danni di anziani e altri quattro di avere avuto un ruolo nell'esecuzione dei colpi.