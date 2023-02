Oro e soldi in auto: due truffatori presi con il bottino sottratto ad un'anziana

La polizia di Roma ha arrestato due uomini sospettati di aver truffato un'anziana. La vicenda è iniziata quando la polizia ha notato un'auto che transitava vicino al casello autostradale di Roma Est e ha deciso di fermare il veicolo per un controllo. All'interno dell'auto, gli agenti hanno trovato oggetti in oro, argento e una carta Banco Posta. I due uomini sono stati identificati come originari della Campania e di 23 e 20 anni.

Le successive indagini hanno mostrato che i due uomini avevano compiuto poco prima una truffa. In particolare telefonato ad un'anziana di 80 anni. Uno dei due si è spacciato per suo nipote e le ha chiesto urgentemente dei soldi in prestito per ritirare un pacco. Mentre l'anziana era al telefono con il falso nipote, un altro uomo si è presentato a casa sua spacciandosi per un impiegato delle Poste e ha ottenuto oggetti in oro e argento e 100 euro. Successivamente, i due uomini hanno prelevato altri 600 euro utilizzando la carta Banco Posta della vittima, rivelatasi poi decisiva per rintracciare l'anziana truffata.

La Procura della Repubblica di Roma ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Roma la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per i due arrestati.

La Squadra Mobile di Roma sta lavorando costantemente per contrastare il fenomeno delle truffe agli anziani e negli ultimi tempi ha arrestato 8 persone per questo crimine.