"Simm' sempre o Real": champagne e vacanze con i soldi degli anziani. Truffatore seriale tradito da foto social

"Simm' sempre o Real". Esultanze, bottiglie di champagne e bagni nelle spa, tutto pubblicato su Instagram. La bella vita con i soldi degli anziani, quelli truffati in tutta Italia. D'altronde Emanuele Donato Pirro, 28 anni di Napoli, secondo chi ha indagato su di lui, era un mago del raggiro.

Un trasfertista, come tanti, che proprio da Napoli si muove per lo Stivale in treno o con le auto a noleggio, raggiunge la vittima e la ripulisce. È stato il caso di una anziana signora di Roma, affetta da Alzhaimer e depredata per 50000 mila euro.

La maxi truffa a Roma

E proprio il desiderio di apparire sui social e di vantarsi dei suoi colpi lo hanno tradito. L'undici gennaio scorso, il giorno dopo la maxi truffa all'anziana 73enne romana, una storia pubblicata su Instagram che lo ritraeva in auto in un'area di sosta tra Roma e Napoli, facendo il segno della vittoria con le dita e il volto sorridente, ha finito per farlo riconoscere. Quel viso, quello di Emanuele Donato Pirro, era lo stesso immortalato dalle telecamere casalinghe dell'appartamento della 73enne di Roma quando quel dieci gennaio si era presentato a casa della vittima.

Il maresciallo Primo e l'avvocato Tosini

Quel giorno l'anziana era contattata sul telefono fisso di casa da un uomo che si era spacciato per il "maresciallo Primo" con chiaro accento napoletano. L'avvisa di un incidente che avrebbe potuto costare il carcere alla figlia e che da lì a poco l'avrebbe chiamata l'avvocato Tosini, anche lui fasullo, per pagare 14.800 euro. Soldi che sarebbero serviti a evitare la galera.

È un copione già visto. La donna, malata, si lascia convincere. Alla sua porta si presente un ragazzo con accento napoletano che si fa consegnare 2800 euro in contanti e gioielli, tra cui un orologio Cartier e una fedina in oro bianco con brillanti, bracciali, diversi anelli e un collier. Valore complessivo del bottino, 50000 euro. Non solo. I truffatori, per garantirsi una via d'uscita senza complicazioni, tengono anche occupate le linee telefoniche della vittima.

I post sui social

Il giorno dopo scatta la denuncia in polizia, al commissariato di Porta Pia. La vittima, stante le sue condizioni di salute, non riesce a descrivere il ragazzo, ma dalle telecamere dell'abitazione lui si vede. È un volto noto tra i truffatori seriali, gli agenti lo controllano sui social e vedono le sue storie su Instagram. Lui di ritorno da Roma festante, sorridente e con il segno della vittoria. Una beffa per la donna truffata. Ma non basta per far scattare l'arresto.

Le indagini

Settimane dopo, a febbraio, arriva la svolta. Pirro, infatti, viene controllato prima dai carabinieri di Jesolo dopo una segnalazione per truffe in zona. Situazione simile ad Arezzo. Poi viene bloccato su treno ad alta velocità per Napoli dopo avere commesso un'altra truffa, questa volta consumata e in provincia di Rovigo. Gli investigatori di Porta Pia lo raggiungono, notano che indossa alcuni degli stessi abiti già usati per il raggiro alla 73enne di Roma e lo arrestano.

Il gip certifica l'operato di procura e polizia e Pirro viene portato nel carcere di Poggioreale. Le indagini però non finiscono qui. Si lavora per trovare altri componenti della banda che da Napoli mette a segno truffe contro gli anziani.