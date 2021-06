Truffatore internazionale scovato dai carabinieri, deve scontare 27 anni di reclusione

Cinqua mandati di arresto europeo e 27 anni di reclusione da scontare. A finire la sua latitanza un truffatore ricercato in campo internazionale, scovato dai carabinieri e dall'Interpol a Pietralata.

Sono stati i militari del Nucleo Investigativo di via In Selci, in collaborazione con il Servizio di Cooperazione Internazionale dell’Interpol, a conclusione di una lunga serie di servizi di osservazione, controllo e pedinamento, ad individuare e arrestare un cittadino della Repubblica Ceca di 52 anni, specializzato in truffe e per questo motivo ricercato in campo internazionale a seguito di 5 mandati di arresto europeo emessi dall’Autorità Giudiziaria del suo Paese d’origine inerenti a reati commessi tra il 2013 e il 2016.

L’uomo, che nel frattempo si era dato alla macchia, è stato individuato dai Carabinieri nella zona di via di Monti di Pietralata, dove nel frattempo era riuscito a stabilirsi eludendo, solo momentaneamente, i provvedimenti di cattura a suo carico. Il cumulo delle pene “collezionate” dal 52enne, sottoposto ad arresto provvisorio ai fini della consegna e ora rinchiuso nel carcere di Regina Coeli, è di 27 anni di reclusione.