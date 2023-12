La storia di Simona, truffata dall'ex conosciuto sui social: "Ha preso i soldi di mio figlio disabile e la mia auto"

"Mi ha portato via l'auto che mia madre mi aveva regalato, l'ultimo suo pensiero prima di morire. Ha preso soldi da mia sorella e 8500 euro dall'assegno per mio figlio disabile. A lui ha rubato anche la playstation. Sono distrutta, umiliata, ma voglio giustizia". A raccontare la storia, senza vergogna, è Simona Spaziani, una mamma single di 43 anni che vive al Collatino.

A RomaToday, Simona - con il groppo in gola - ha raccontato di come il suo ex compagno, quando ormai la relazione era agli sgoccioli, l'avrebbe raggirata. Quell'uomo con cui è stata insieme per mesi, infatti, ha portato via a lei e alla sua famiglia più di 11mila euro e un'auto, quella di Simona, che poi ha rivenduto a un autosalone campano intascando altri 8mila euro. Una vendita, per altro, fatta con la firma falsa della mamma romana.

Il racconto di Simona

A raccontare la storia per tratti surreale è stata proprio Simona: "Ho denunciato tutto ai carabinieri. Stanno indagando, ma voglio giustizia e riavere quello che è mio. Quell'uomo mi ha devastata". I due si conoscono virtualmente circa tre anni fa. Simona lo conosce sui social e da lì inizia uno scambio di messaggi. Nel 2022 i due si vedono e iniziano una relazione.

"Andavo ogni week end in provincia di Salerno dove vive lui. Non si poteva spostare, io mi organizzavo con mio figlio disabile con l'aiuto della mia famiglia", racconta la 43enne che poi spiega come quella relazione sia naufragata. La mancanza di fiducia fa vacillare il rapporto che poi finisce male. "A inizio gennaio con la scusa di dover far riparare la mia Lancia Y dice di portarla da un cugino che l'avrebbe rimessa apposto".

La truffa con la macchina

Simona gli lascia la macchina, anche perché l'uomo per convincerla le prende una Fiat Panda a noleggio. Un affitto che Simona paga perché "lui diceva di non avere soldi", spiega. Da lì inizia l'odissea. "Quell'auto, per altro l'ultimo regalo di mia mamma prima di morire, non l'ho più rivista. A maggio, quando ormai ci eravamo lasciati, gli ho richiesto la mia Lancia, anche perché erano già passati mesi da quanto aveva detto di averla portata dal meccanico".

La Lancia, però, a riparare non era mai andata. Anche perché non era guasta. "Mi sono insospettita e sono andata in un centro Aci sulla Tiburtina. È bastato un rapido controllo per verificare che quell'auto non era più intestata a me, ma che era stata venduta a un autosalone di Ercolano". Il tutto con documentazione falsa, come racconta ancora Simona: "Ho scoperto che è riuscito a vendere l'auto apponendo una mia firma falsa e con una copia di un documento mio, per altro con numeri sbagliati. Non riesco a capire come nessuno se ne sia accorto, sul documento di vendita si vede palesemente il falso. Anche i carabinieri, a cui ho fatto vedere il file, se ne sono resi conto subito".

Le ricerche

Già, perché Simona decisa ormai a scoprire la verità ha iniziato a fare delle ricerche: "Ho contattato quell'autosalone. Mi dissero di aver pagato l'auto con una ricarica PostePay, sulla stessa carta dove sono stati accreditati 8500 euro che derivavano dalla liquidazione per l'accompagno per mio figlio disabile. Ma qualcosa non mi tornava, così ho fatto le mie ricerche. Ho anche trovato l'uomo che ha comprato la mia Lancia dall'autosalone". Non solo, su TikTok, Simona intercetta due profili social e riconosce l'uomo che prima stava con lei e che poi l'aveva truffata.

"Nelle sue dirette live diceva che faceva truffe da anni. Si vantava di aver truffato anche le anziane, insieme a un complice. Parliamo di una persona che ha rubato pure la playstation di mio figlio. Ho contattato la su famiglia, mi hanno detto di denunciarlo e così ho fatto, più volte". E non sarebbe stata l'unica. Sul caso adesso indagano i carabinieri. "Spero che lo trovino, mi ha truffata e umiliata come donna e come mamma".