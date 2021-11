La truffa dei tecnici dell'acqua, coppia di pensionati rapinata di 2mila euro

Hanno avvicinato un'anziana signora che stava rientrando in casa con il marito dopo aver fatto la spesa al mercato. Ben vestiti, giacca e cravatta, impeccabili nel loro modo di parlare hanno quindi dato il via alla pantomima convincendo prima la donna e poi il suo compagno che era arrivato il momento di installare nel loro appartamento un nuovo depuratore dell'acqua. Una volta in casa hanno però rivelato i loro veri intenti rubando oro e gioielli e facendo perdere poi le proprie tracce. Vittime del raggiro una coppia di pensionati residenti ad Anzio.

La truffa dei tecnici dell'acqua ha preso corpo intorno alle 10:00 di mercoledì mattina in via Bengasi. Raggirata l'anziana signora con la loro parlantina i due eleganti uomini sono riusciti a farsi aprire la porta di casa dei due anziani. Una volta dentro uno dei due ha cominciato a mostrare come il nuovo depuratore gli sarebbe stato utile mentre il complice, con la scusa di andare al bagno, è riuscito a sgattaiolare nella camera da letto dei due pensionati.

Qui, mentre il complice teneva occupati marito e moglie, il truffatore ha quindi rubato denaro, oro e gioielli per un valore di circa 2mila euro. Poi è tornato in cucina. Da qui la fine della sceneggiata con i due che, dopo essersi accordati con la coppia di pensionati per tornare ad installare il depuratore dell'acqua, si sono allontanati con il 'bottino' senza destare sospetto.

Accortisi del furto quando oramai i truffatori si erano già allontanati, i due anziani coniugi hanno quindi richiesto l'intervento della polizia. In via Bengasi sono quindi intervenuti gli investigatori del Commissariato Anzio-Nettuno di polizia che, raccolta la testimonianza e la denuncia delle due vittime, hanno cominciato le indagini per dare un nome ed un volto ai due truffatori.