La truffa del tassista, così voleva ingannare turista diretto in aeroporto

Ha provato a truffare un turista irlandese di 58 anni, provando ad ingannarlo in merito al pagamento di una corsa. A scorpirlo, due agenti della polizia locale nel corso dei controlli sul servizio di trasporto pubblico nei pressi dell'aeroporto di Fiumicino.

L'uomo aveva preso il taxi per recarsi all'aeroporto quando, al momento di pagare, ha consegnato una banconota da 50 euro al conducente. Il tassista però, scambiando la banconota, gli ha chiesto un'ulteriore somma di denaro dicendo al cliente di aver ricevuto solo 10 euro.

Il malcapitato, confuso, stava per dare al tassista il denaro richiesto, ma due agenti della polizia locale, in servizio di vigilanza in abiti civili, hanno notato la scena del raggiro e, una volta qualificati, sono intervenuti. Oltre alla denuncia per tentata truffa, nei confronti dell’uomo , 47ennne italiano, scatterà apposita segnalazione agli uffici del dipartimento mobilitá e trasporti.