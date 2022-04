Lo straccio caduto sul balcone, l'ultima truffa agli anziani. Colpo da 11 mila euro nella Roma "bene"

Un nuovo stratagemma per truffare e derubare gli anziani. Questa volta a metterlo in pratica sono state due donne e non escluso che ad aiutarle, possa essere stato un basista. Qualcuno che magari sapeva bene cosa trovare in casa. Fatto sta che l'ultimo raggiro è costato caro alla vittima, una anziana romana di 87 anni.

Le due furfanti che le sono entrate in casa sono riuscite e portarle via un bottino di oltre undicimila euro grazie alla truffa dello straccio, una nuova tecnica. Ad indagare sul caso avvenuto nella zona della Roma "bene", a pochi passi dal parco di Villa Chigi, nel quartiere Trieste, è la polizia di Stato.

Come funziona la truffa dello straccio

La vittima, va detto, sta bene. Nonostante lo choc subito non è rimasta ferita. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il colpo avvenuto lo scorso 25 aprile sarebbe stato portato a termine grazie alla pantomima recitata da una della due truffatrici. La donna, un'italiana, ha attirato l'attenzione dell'87enne suonando al campanello della sua abitazione. Non è chiaro se si sia spacciata per una donna delle pulizia o per una vicina. Ad ogni modo si è fatta aprire la porta dalla signora.

"Mi è caduto lo straccio sul suo balcone, posso prenderlo?". La richiesta ingannatoria. L'anziana generosa ha così fatto entrare la donna in casa sua. Una volta dentro ha lasciato la porta aperta alla sua complice che ha così potuto rubare a colpo sicuro il libretto degli assegni dell'anziana, mille euro in contanti e gioielli per un valore di almeno 10 mila euro. Un colpo da undicimilia euro in totale. L'anziana una volta accorta della truffa subita ha poi chiesto aiuto. Ora indaga la polizia.

Triplicate le truffe agli anziani

Quella dello straccio caduto è solamente l'ultima di una serie di truffe ai danni degli anziani. Stando ai dati parziali raccorti dai carabinieri di Roma, a gennaio e febbraio del 2022, il numero di vittime è triplicato rispetto l'anno precedente.

Episodi di ogni tipo, dai falsi addetti alla letture di acqua e gas, ai finti avvocati, a telefonate che circuiscono gli anziani facendogli credere che qualche loro parente sia in difficoltà economica o che ci sia un pacco ordinato da un loro nipote da pagare. Roma è un bersaglio ghiotto per gli imbroglioni di "professioni". Stando alle denunce presentate negli ultimi mesi, i quartieri più colpiti dove vivono gli anziani truffati sono quelli di Centocelle, Tufello, Balduina, Monteverde, San Giovanni, Barberini, Cavour, Trastevere, Malafede e Castelfusano. Non solo le periferie quindi, ma anche zone del cuore della città e della Roma "bene", come l'ultimo caso a Villa Chigi.