Tentano la truffa dello specchietto, pensionato reagisce e li fa bloccare

Ha rischiato di finire vittima della classica "truffa dello specchietto", ma con la sua testimonianza è riuscito a far bloccare i truffatori. Protagonista della vicenda un uomo di 70 anni, che venerdì sera stava passando in viale Palmiro Togliatti ed è stato fermato da due uomini che lo hanno accusato di avergli rotto lo specchietto.

L'uomo ha rifiutato di dare soldi ai due, e poco dopo ha fermato una pattuglia di carabinieri del nucleo radiomobile che stava passando sulla Togliatti e ha raccontato l'accaduto. I militari, saputo il modello dell’auto e la direzione di fuga, si sono dunque subito mobilitati riuscendo a rintracciare i due uomini poco distante e a bloccarli.

Una volta fermata l'auto, i carabinieri hanno effettuato una perquisizione e hanno trovato all’interno alcuni frammenti di asfalto, spesso usati per danneggiare le auto in corsa e fingere l'urto, e un coltello. I due, entrambi romani di 31 e 69 anni, sono stati denunciati a piede libero per i reati di tentata truffa in concorso e porto di armi e/o oggetti atti ad offendere.