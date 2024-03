Truffa dello specchietto a Termini: sbatte contro vetture in transito e chiede soldi alle automobiliste

Attraversava la strada simulando di essere stato colpito dallo specchietto dell'auto in transito. Un truffatore. Nel mirino soprattutto le automobiliste di passaggio nell'area della stazione Termini a cui poi chiedeva del denaro quale risarcimento dopo aver finto di essere rimasto ferito. Una classica truffa dello specchietto, costate la denuncia a un cittadino italiano, sorpreso in flagranza dai carabinieri nell'area dello scalo ferroviario dell'Esquilino.

L'uomo è stato denunciato nell'ambito di una attività eseguita dai carabinieri di Roma nell'area della stazione ferroviaria di Termini e lungo le vie adiacenti, al fine di prevenire e contrastare ogni forma di degrado e illegalità. Ad esito dei controlli sono state identificate 238 persone - 3 delle quali arrestate e 11 denunciate – e sono state eseguite verifiche su 99 veicoli e presso decine di attività commerciali.

In particolare i militari della compagnia di Roma Piazza Dante hanno rintracciato e arrestato un 39enne di origini marocchine, senza dimora e con precedenti, colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Roma per reiterate violazioni della misura del divieto di dimora nel comune di Roma, a cui era sottoposto.

Gli stessi carabinieri hanno poi denunciato un cittadino egiziano trovato in possesso di 10 dosi di hashish e un cittadino nigeriano trovato in possesso di uno smartphone rubato.

Nell'ambito dei controlli è stato poi sanzionato il titolare di un bar in via Ricasoli e il gestore di una pizzeria – tavola calda in via Gioberti, per un importo di 2000 euro. per mancati adempimenti procedure autocontrollo “Haccp”.