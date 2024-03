La truffa dello specchietto di mamma e figlia: sassi contro le auto al mercato settimanale

Sassi contro le auto per attuare la truffa dello specchietto. Due donne - madre e figlia - a caccia di possibili vittime al mercato settimanale. Succede a Ciampino. Le malefatte delle due truffatrici sono poi state interrotte dagli agenti della polizia locale del comune della provincia di Roma.

Sono stati i caschi bianchi del comune alle porte di Roma, impegnati nei controlli al mercato che raccoglie settimanalmente oltre 4mila persone in visita ai duecento banchi presenti, a ricevere delle segnalazioni in mattinata. Cittadini che hanno richiesto l'intervento ai caschi bianchi: "Ci sono due donne che lanciano sassi contro le auto nel parcheggio vicino al mercato” ma la pattuglia della locale le aveva già bloccate tramite la visione dell'impianto di videosorveglianza della zona.

L’attività coordinata dal vice commissario Alessandro Fortuna unitamente alla vice commissaria Paola Morgia ha consentito di fermare le due truffatrici prima che potessero mettere a segno il colpo. La truffa è semplice quanto di difficile individuazione. Un soggetto colpisce un’auto in manovra, magari in retromarcia e guidata da persone anziane, l’altro si accosta con la propria auto opportunamente danneggiata e, con ottima teatralità e buona retorica dopo aver minacciato azioni legali e salassi assicurativi, inducono le vittime a rimborsare immediatamente e in denaro contante il “danno subito”. Quando gli anziani si accorgono della truffa è ormai tardi e la vergogna li pervade fino anche a indurli in uno stato di angoscia e depressione.

Le due responsabili, madre e figlia pluripregiudicate per reati della stessa natura, sono state immediatamente tradotte al comando di via Mura dei Francesi per la compiuta identificazione. Una delle due donne, si era resa irreperibile alle forze dell’ordine tanto che a suo carico pendeva un ordine di rintraccio da parte del questore di Milano per i reati commessi.