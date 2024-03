La truffa degli emuli di Shpalman. La tecnica delle feci spalmate per rapinare gli anziani

Emuli di Shpalman, il maniaco che spalma feci fuori e dentro le auto di ignari cittadini di Roma, applicato alla criminalità. Una coppia di rapinatori incubo degli anziani. Particolare la tecnica: sporcati con degli escrementi sugli abiti e poi derubati. Palcoscenico criminale dei due malviventi i mercati rionali e i parcheggi di centri commerciali e supermercati. In manette sono finiti due uomini: un 39enne dell'Ecuador e un peruviano di 45 anni.

Anziani rapinati ai mercati rionali

Sono stati gli agenti del distretto Tor Carbone di polizia a intervenire nella zona della Montagnola. Numerose segnalazioni relative a due uomini che, a bordo della loro auto, erano intenti a perpetrare furti e rapine ai danni di anziani. Nello specifico, i poliziotti, in borghese, nella mattinata del 6 marzo scorso, hanno intercettato l’autovettura in via Pico della Mirandola, all’altezza del mercato rionale, a bordo della quale hanno visto i due che, dopo essersi fermati per pochi minuti, hanno deciso di ripartire.

Il modus operandi

I servizi di osservazione e appostamento, effettuati dai poliziotti, hanno permesso di appurare il “modus operandi” dei due uomini. Dopo aver adescato alcune persone anziane nei pressi dei mercati rionali e supermercati, le derubavano dei loro effetti personali. In particolare, i due si appostavano con la loro vettura e mentre il conducente si recava al di fuori e individuava le vittime, il suo complice restava nell’abitacolo costantemente in contatto telefonico con l’altro e, una volta attirata la persona con l’inganno, perpetravano il furto.

La tecnica delle feci

Ed è proprio nel comune di Fiano Romano (provincia nord di Roma) nei pressi del centro commerciale Feronia, che gli agenti hanno deciso di intervenire quando i due malviventi hanno messo in atto il medesimo modus operandi nei confronti di un 86enne. Una volta adescato, infatti, l’hanno cosparso di escrementi umani e, con la scusa di aiutarlo, lo hanno derubato di una collana d’oro, strappandogliela dal collo per poi darsi alla fuga.

Fermati dopo inseguimento

Gli agenti visto ciò li hanno subito inseguiti fino in via San Daniele del Friuli dove poi sono stati bloccati. Uno dei due uomini, però, ha sin da subito mostrato un atteggiamento non collaborativo e violento nei confronti degli agenti provocando una colluttazione con uno di essi. A quel punto, dopo vari accertamenti sul veicolo e, successivamente, presso l’abitazione di uno di loro, sono stati rinvenuti tre profumi ancora sigillati di dubbia provenienza e due collane, tra cui quella precedentemente asportata all’anziano.

Alla luce degli elementi indiziari raccolti la procura di Roma ha richiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari l’emissione della custodia cautelare in carcere per i due sudamericani. Rapina in concorso, ai danni di persone anziane, violenza e resistenza a pubblico ufficiale i reati di cui dovranno rispondere. .