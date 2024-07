Truffatore lancia un sasso contro un'auto e finge il tamponamento

Un sasso lanciato contro la carrozzeria di un'auto in corsa e la simulazione di un tamponamento. In realtà si trattava di una truffa in piena regola. Protagonista un 45enne romano che su viale delle Terme di Caracalla ha puntato una donna, le ha lanciato contro un sasso dicendo poi di essere stato tamponato. "Devi darmi 600 euro per i danni".

La vittima è stata al gioco e si è recata in banca fingendo di andare a prendere il denaro e ha invece contattato il numero d'emergenza 112. Sul posto sono quindi arrivati gli agenti in borghese del commissariato Appio che hanno fermato l'uomo. Nella sua auto sono stari trovati sassi e gessetti, materiale evidentemente usato per altre truffe. Arrestato è accusato di truffa aggravata e riciclaggio. Il suo arresto è stato convalidato oggi davanti al giudice.