La truffa dell'orafo, raggira anziana e scappa con i gioielli

Un lontano parente esperto in arte orafa, un'anziana indifesa da sola in casa. Così un 42enne era riuscito a farsi aprire la porta da una donna a cui è poi riuscito a rubare i gioielli. Era lo scorso mese di maggio. A distanza di due mesi i carabinieri hanno dato un nome ed un volto al truffatore, rintracciato a Napoli e poi arrestato. A finire in manette un 42enne di origini partenopee, responsabile di furto aggravato ai danni di una anziana donna.

I fatti sono accaduti a Genazzano, comune della provincia sud di Roma, quando l’uomo, spacciandosi per un lontano parente esperto in arte orafa, ha convinto la vittima a riporre tutti i monili d'oro in suo possesso, all'interno di una salviettina con del liquido al fine di pulirli. Non appena la donna si è allontanata per prendere un bicchiere d'acqua richiesto dal presunto parente, questi ha afferrato la salviettina con all'interno gli oggetti d'oro e si è allontanato facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini condotte dai carabinieri, hanno poi permesso, tramite visione dei sistemi di videosorveglianza, di individuare dapprima l'autovettura a lui riconducibile e successivamente l'autore del reato che è stato successivamente riconosciuto dalla vittima.

Sono quindi stati i carabinieri della compagnia di Palestrina a notificargli l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Tivoli. L'uomo è stato quindi condotto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.