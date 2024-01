Olio di semi spacciato per extravergine: sequestri in 50 ristoranti di Roma

Olio di semi miscelato con beta-carotene e clorofilla, spacciato per extravergine e venduto ai ristoranti di Roma. Un prodotto di fatto adulterato e pericoloso, identico solo alla vista all'originale. Il tutto a un prezzo di saldo. È su questo filone che da quasi un anno stanno indagando i carabinieri dei Nas di Roma e l la procura coordinate dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo.

I reati ipotizzati sono contraffazione di sostanze alimentari e ricettazione. Come spiega l'edizione romana di 'La Repubblica' in un articolo di Giuseppe Scarpa, si contano 50 ristoranti che lo avrebbero utilizzato. "I controlli sono iniziati già da diverso tempo, ma i sequestri penali sono stati effettuati nelle ultime tre settimane", hanno spiegato fonti dei carabinieri dei Nas che li hanno individuati nel centro storico a pochi passi dal Senato e da Fontana di Trevi, ma anche a Trastevere e Testaccio e fino a Fiumicino e ai Castelli Romani.

L'indagine è partita da un produttore clandestino con base in Puglia e da una denuncia. Seguendo la filiera è stato possibile poi risalire ad alcuni ristoratori suoi clienti. Il prodotto, infatti, veniva distribuito a quintali e recapitato davanti all'ingresso del locale con un furgoncino. Secondo quanto appreso, l'olio viene venduto a 3 euro al litro, contro una media di 9 euro per un extravergine. Le indagini stanno continuando. Già nel 2021 i nas e la procura indagarono per una truffa simile.