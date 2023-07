"Suo nipote ha avuto un incidente": si finge appartenente delle forze dell'ordine e truffa anziana

Si è finto appartenente alle forze dell'ordine per convincere la vittima, un'anziana, e truffarla. I carabinieri del nucleo operativo di Frascati, su delega della procura della repubblica di Velletri, hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere nei confronti di un ragazzo, di Napoli, di 26 anni, gravemente indiziato del reato di estorsione e sostituzione di persona.

I fatti risalgono al 14 ottobre dello scorso anno quando un giovane, spacciandosi per un appartenente alle forze dell’ordine, chiamò un’anziana donna di 85 anni residente a Monte Porzio Catone, riferendole che il nipote aveva avuto un incidente in auto, coinvolgendo e ferendo gravemente una terza persona. L'anziana poteva evitare l'arresto del nipote solo pagando una cauzione

Dopo pochi minuti un ragazzo, fingendosi questa volta un avvocato, si presentava alla porta dell'abitazione della povera anziana, che sola in casa e in preda al panico, consegnava al malfattore circa tremila euro in contanti e alcuni monili in oro.

I carabinieri hanno sviluppato una attività investigativa tramite acquisizione di telecamere della zona, indagini tecniche e la perizia calligrafica effettuata su una finta "ricevuta di pagamento" che il truffatore aveva consegnato alla povera vittima. I dati acquisiti hanno consentito di raccogliere gravi indizi di reità nei confronti del giovane napoletano che è stato arrestato e accompagnato al carcere di Poggioreale.