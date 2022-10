L'anziana raggirata con la truffa della multa

Raggirata da un truffatore a cui ha consegnato 3mila euro in contante, oltre ad oro e gioielli. Ennesima vittima di una truffa un'anziana, ingannata nella sua abitazione di Colle Fiorito, nel comune di Guidonia Montecelio.

Il raggiro nel primo pomeriggio, quando nell’appartamento di via Rosata dove vive l'82enne è arrivata una chiamata al telefono fisso. Dall'altro capo della cornetta un uomo, che si è spacciato per il figlio della donna: "Mamma sono io, devo pagare una multa e non ho soldi. Aiutami, rischio di finire in galera".

Nemmeno il tempo di rendersi conto di cosa stessa accadendo che al portoncino dell'abitazione della donna ha bussato un altro ragazzo. Spacciatosi per un amico del figlio - impossibilitato ad andare a casa in quanto trattenuto per la multa non pagata - il truffatore ha convinto la donna a farsi consegnare il denaro necessario.

L'anziana ha quindi dato al ragazzo 3mila euro in contante, oltre ad oro e gioielli, con il truffatore che si è poi allontanato. Chiamato il figlio - quello vero - dall'anziana, la stessa si è quindi resa conto di essere stata raggirata.

Denunciato l'accaduto alla polizia, sul caso indagano gli agenti del commissariato di Tivoli.