"Suo figlio ha avuto un incidente". Anziana 'ripulita' di soldi e gioielli

Una truffa agli anziani, l'ennesima. A sventarla i carabinieri che si sono imbattuti, nel corso dei loro quotidiani controlli, in un 20enne che si aggirava con fare sospetto tra i condomini di viale Somalia, nel quartiere Africano. qui il giovano aveva messo in atto la parte finale della propria truffa, riuscendo ad estorcere ad un'anziana numerosi gioielli in oro, 750 euro e banconote in lire. A bloccarlo i carabinieri che a quel punto hanno ricostruito quanto accaduto.

Secondo gli elementi indiziari raccolti, il giovane, poco prima, avrebbe contattato telefonicamente un’anziana, 76enne originaria della provincia di Rieti, spacciandosi per un sedicente “maresciallo dei carabinieri”, informandola che il figlio era rimasto coinvolto in un incidente stradale e invitando il marito, 83enne a presentarsi presso una fantomatica caserma per raggiungere il figlio, convincendolo di fatto ad uscire di casa, lasciando sola la moglie.

Una volta raggiunta la donna presso l’abitazione, il 20enne avrebbe convinto l’anziana vittima a consegnargli il denaro e i gioielli, per evitare conseguenze penali al figlio. A quel punto i carabinieri hanno bloccato l’indagato e hanno recuperato l’intera refurtiva che è stata riconsegnata all’anziana.