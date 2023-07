Si finge funzionario dell'ambasciata, truffa un anziano e gli estorce soldi

È accusato di estorsione a un anziano di 78 anni: un 28enne è stato colpito da un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Roma, nell'ambito di un'indagine, coordinata dalla procura e messa segno dai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Roma Trastevere e da quelli della stazione Roma Porta Portese, con la collaborazione dei carabinieri della compagnia Napoli Stella.



Il 9 gennaio scorso, la vittima ha chiesto aiuto ai carabinieri denunciando che, nel pomeriggio del 7 gennaio, era stato contattata telefonicamente da un uomo che diceva di essere un funzionario dell'Ambasciata italiana in America e che il figlio era stato arrestato per un incidente stradale, presumibilmente avvenuto in America, dove risiede. Nello stesso frangente, un'altra persona fingendosi il figlio della vittima, ha riferito a quest'ultimo di fare quello che gli diceva il presunto funzionario. Acquisita la fiducia dell'anziano, il presunto funzionario riferiva inoltre alla vittima che un dipendente dell'Ambasciata avrebbe raggiunto la sua abitazione per ritirare il denaro che sarebbe servito per costruire un fondo di garanzia per il figlio.



Poco dopo un uomo presentatosi a casa del 78enne si sarebbe fatto consegnare soldi e gioielli. L'indagine dei carabinieri, partita dopo la denuncia della vittima, si è concentrata acquisendo e analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza, intercettazioni telefoniche, analisi dei tabulati di traffico telefonico e telematico dell'indagato. Le indagini si sono così concentrate sul 28enne, raggiunto nella sua abitazione a Napoli dove gli è stato notificato il provvedimento che ha disposto gli arresti domiciliari.