La truffa del finto nipote: chiede 30mila euro ad un'anziana, poi l'aggredisce in casa

Con la truffa del finto nipote in difficoltà ha chiesto 30mila euro ad un'anziana. La donna gli ha poi dato 9mila euro, ma il truffatore non aveva fatto i conti con il figlio della vittima. Una volta arrivato in soccorso della mamma è stato però spintonato assieme alla donna, con quest'ultima che ha poi riportato una ferita alla testa. A finire in manette un 41enne italiano di origini campane.

I fatti lo scorso mese di novembre a Primavalle, dopo che una 88enne ha ricevuto sulla propria utenza fissa una chiamata da parte di un uomo che, asserendo di essere il nipote, ha riferito di avere “grossi problemi” e le ha chiesto la somma di 30.000 euro mettendola così in forte stato di agitazione. Poco dopo l’uomo, approfittando della condizione di fragilità dell’anziana donna, si è presentato nell’abitazione della stessa facendole intendere di parlare al telefono con il nipote e la donna, preoccupata per quanto raccontato dallo stesso, gli ha consegnato 9.000 euro in contanti, praticamente i risparmi presenti in casa.

Il figlio dell’anziana donna, vedendo sul suo cellulare la scena attraverso delle telecamere istallate a casa, si è recato immediatamente in soccorso della madre, trovando lo sconosciuto nell'atto di lasciare l’abitazione. L’uomo, per darsi poi alla fuga, ha spinto in terra sia lui che la madre, provocando a quest’ultima una ferita alla testa. Sul posto sono giunti immediatamente i poliziotti della sezione volanti e, poiché l’anziana donna presentava un vistoso ematoma e vari graffi sulle mani, hanno richiesto l’intervento del 118 che ha riscontrato un trauma cranico e varie lesioni alle mani.

Grazie ai rilievi tecnici eseguiti nell’immediatezza dagli agenti della polizia scientifica ed all’attività d’indagine condotta dagli uomini del distretto Primavalle e della squadra mobile capitolina, con il coordinamento della procura della Repubblica di Roma, si è potuto identificare tempestivamente il presunto autore e raccogliere una serie di riscontri che hanno portato la stessa procura a chiedere ed ottenere dal giudice per le indagini preliminari un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 41enne, gravemente indiziato dei reati di rapina impropria e lesioni aggravate ai danni di una donna anziana.