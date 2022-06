La truffa dei finti sordomuti, così una banda ingannava gli anziani

Fingendo di essere sordomuti raccoglievano fondi all'interno di un centro commerciale da destinare a un'associazione benefica, ma era una truffa che aveva come vittima gli anziani che frequentavano la zona dei negozi. A smascherarli sono stati i poliziotti del distretto Esposizione di Roma che ieri mattina hanno seguito un'auto, con a bordo alcuni rom, diretta al centro commerciale di via Mario Rigamonti.

Lì i cinque sono entrati in azione avvicinando i clienti, soprattutto anziani, e mostrando dei fogli per farsi consegnare il denaro facendo credere alle vittime che la somma sarebbe stata poi devoluta all'associazione. Gli agenti sono così intervenuti bloccando i cinque mentre tentavano di disfarsi del materiale utilizzato per la truffa. Una volta identificati sono stati denunciati mentre circa 900 euro sono stati sequestrati.