"Deve pagare per ritirare il pacco": la truffa dei finti postini

Bloccati sull’Autostrada del Sole mentre cercavano di tornare a casa dopo avere messo a segno una truffa ai danni di un’anziana donna. Si tratta di due giovani di origini campane, 20 anni uno, 22 l’altro, fermati dagli agenti della V Sezione della squadra mobile, sulle loro tracce grazie all’auto utilizzata.

I due, infatti, per raggiungere la Capitale avevano noleggiato una macchina, un escamotage spesso utilizzato dai truffatori per cercare di sfuggire ai controlli della polizia. Nei giorni scorsi avevano agganciato la donna sostenendo che il nipote avesse bisogno di soldi per ritirare un pacco, e si erano poi presentati alla sua porta fingendosi operatori dell’ufficio postale e prendendo da lei soldi e altri oggetti di valore. Quando l’anziana si è resa conto di essere stata truffata ha chiamato il 112 e sono scattate le ricerche.

Il primo accertamento degli investigatori della mobile è stato verificare l’intestatario della macchina su cui i due stavano viaggiando, e poi fermarla all’altezza del km 574 dell’A1. Vedendo il posto di blocco i truffatori hanno provato a disfarsi del bottino gettando un fagotto dal finestrino: con l’ausilio dei colleghi della stradale, gli agenti immediatamente intervenuti lo hanno poi recuperato tra la vegetazione, trovando gioielli in oro, posate in argento, cellulari di note marche, una carta prepagata e contante per circa 700 euro.

I due giovani sono stati arrestati e l’arresto è stato convalidato. Per entrambi sono scattati i domiciliari.