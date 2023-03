La truffa della finta nipote: "Nonna, mi servono 4000 euro per una borsa di studio"

I carabinieri hanno concluso un'indagine che ha portato al deferimento in stato di libertà di una donna di 41 anni, sospettata di aver commesso una truffa ai danni di un'anziana signora ad Anguillara Sabazia nell'ottobre scorso.

La truffa è stata portata avanti attraverso una telefonata: la donna si è spacciata per la nipote dell'anziana, chiedendo di corrispondere una somma di 4.000 euro come garanzia per una borsa di studio vinta. Poco dopo, un uomo ha telefonato all'anziana fingendosi dipendente dell'ufficio postale e confermando la richiesta della presunta nipote.

La truffatrice si è poi presentata presso l'abitazione dell'anziana, ritirando la somma di 4.000 euro in contanti e gioielli, approfittando della buona fede della vittima. L'operazione dei Carabinieri si è conclusa con il deferimento in stato di libertà della presunta autrice della truffa.