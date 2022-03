La truffa del falso tecnico del gas: come funziona

Si vestono da addetti alla manutenzione del gas con tanto di tuta. Raccontato di fare dei sopralluoghi per riparare una perdita e, una volta in casa delle vittime, raccomandano di mettere oro e gioielli in un angolo per evitare che si rovinino. Poi rubano i preziosi e scappano. È la truffa del finto tecnico del gas che a Roma ha fatto già più di una vittima tra gli anziani.

A ricostruire il raggiro i carabinieri che stanno lavorando per limitare il fenomeno delle truffe contro i cittadini più fragili e gli anziani. Il modus operandi della truffa del finto tecnico del gas è ormai collaudato. A descriverlo una vittima che ha raccontato di aver ricevuto la visita di un uomo con volto coperto da mascherina, qualificatosi come tecnico del gas appunto mandato per controllare una perdita.

Una volta entrato ha chiesto di riporre oro e valori in un angolo per poi procedere alla bonifica degli ambienti. Approfittando della distrazione delle anziane vittime, il malfattore ha preso oggetti in oro e denaro.

Episodio simile in zona Talenti. Qui, una coppia di cittadini italiani di anni 82 e 78 è stata vittima di un uomo di circa 40 anni. Il falso tecnico del gas con la scusa di salvare l'oro dall'annerimento che poteva provocargli il gas ha fatto mettere tutti i preziosi in una busta ed appena i due anziani si sono distratti è fuggito rubando circa 500 euro e preziosi in oro da quantificare.

A gennaio scorso, a San Giovanni, una donna di 91 anni e il marito hanno invece denunciato ai carabinieri di aver ricevuto una visita di un uomo con volto coperto da mascherina, qualificatosi come tecnico del gas mandato per controllare una perdita. Anche in questo caso la truffa è avvenuta in casa. Il malvivente ha chiesto di riporre oro e gioielli in un angolo per poi procedere alla bonifica degli ambienti. Nella circostanza, approfittando della distrazione delle anziane vittime, il malfattore ha preso gioielli e denaro.