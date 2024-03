Il falso maresciallo dei carabinieri che ha truffato una coppia di anziani per 7000 euro

Uno si è finto maresciallo dei carabinieri allarmando una coppia di anziani di 87 anni sul rischio del possibile arresto del figlio qualora non fosse stata pagata una sopra i cinquemila euro, l'altro invece si è presentato alla porta delle vittime portando via il malloppo. Così è andata in scena la truffa del falso arresto. A ricostruirla sono stati i carabinieri, quelli veri, che hanno bloccato uno dei due malviventi.

I fatti risalgono allo scorso dicembre quando la coppia di 87enni di San Vittorino ha denunciato ai militari dell'Arma quanto subito. La coppia di anziani, inizialmente, è stata contattata telefonicamente più volte da un uomo che si era spacciato per il nipote. Il falso parente gli ha raccontato di aver bisogno di soldi per far fronte al pagamento di alcune fatture insolute dal padre.

In seconda battuta, i due sono stati contattati da un sedicente maresciallo dei carabinieri che gli ha prospettato gravi conseguenze legali se non avessero immediatamente saldato il credito del figlio anche con gioielli in oro.

Conseguenze che avrebbero portato anche all'arresto. Intimoriti dalle minacce del finto maresciallo, gli anziani hanno acconsentito e successivamente consegnato gioielli in oro per un valore di oltre 7000 euro, a un truffatore che si è presentato sotto casa pochi minuti dopo.

Dopo la denuncia, i carabinieri di San Vittorino Romano sono riusciti ad arrivare a un 20enne della provincia di Napoli, già noto per reati simili. Il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico presso la propria abitazione, come disposto dal gip. Continuano le ricerche del complice.