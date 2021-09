La truffa del falso incidente: finge di essere investito e chiede soldi ad automobilista

Ha finto di essere investito e, con la scusa di non mettere in mezzo l'assicurazione, ha chiesdo soldi. Una truffa vera e propria, scoperta dalla stessa vittima che ha avuto la prontezza di chiamare i carabinieri che hanno bloccato e arrestato un 61enne originario della provincia di Frosinone, ma residente a Roma, idraulico di professione.

L'uomo, qualche ora prima, mentre attraversava a piedi la via Casilina in zona Finocchio, ha simulato di essere stato investito da un'auto in transito chiedendo al conducente del veicolo, un 52enne egiziano, di concludere rapidamente la vicenda con un indennizzo di 200 euro. Non contento, il truffatore ha chiesto alla vittima di accompagnarlo all'ospedale di Frascati e, sceso nei pressi, ha richiesto ulteriore pagamento di 100 euro.

La vittima, intuendo qualcosa, ha risposto di non avere denaro contante e di dover andare a ritirare la somma presso uno sportello bancomat e, una volta allontanatosi, si è presentato alla vicina stazione carabinieri di Frascati dove ha denunciato l'accaduto e il tentativo di truffa subito, fornendo dettagli e informazioni del 61enne.

I Carabinieri si sono quindi presentati alla consegna del denaro e hanno arrestato il truffatore, che è stato poi sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dall'Autorità Giudiziaria.