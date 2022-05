Coppia di anziani sventa la truffa del falso incidente

"Suo figlio ha fatto un incidente, se vuole evitare l'arresto ci deve pagare". Una telefonata sospetta e il tentativo di raggiro. È la truffa del falso incidente che è andata in scena a Ciampino e sventata dai riflessi di due anziani. La coppia di coniugi ha immediatamente fiutato l'imbroglio e prontamente avvertito i carabinieri di Ciampino, intervenuti evitando la consumazione della truffa.

Nello specifico, è stato ripetuto il solito copione ormai conosciuto e praticato a livello nazionale. La classica telefonata fatta a casa dove veniva richiesto di preparare una somma di denaro che in quel momento serviva urgentemente per un parente stretto per evitare l'arresto. Ma questa volta, a fronte dell'insistenza dell'interlocutore telefonico, l'anziana proprietaria di casa non si è fatta intimorire e ha immediatamente raccontato il tutto al marito che ha prontamente avvertito i carabinieri.

La condivisione immediata dell'informazione con il comando comando della polizia locale di Ciampino, ha consentito di mettere in atto un dispositivo congiunto di sicurezza, raggiungendo in pochi attimi il domicilio degli anziani e procedendo all'identificazione di alcuni sospetti trovati nelle immediate adiacenze dell'area interessata. A tutto questo, si aggiunge la mole di informazioni che gli impianti di videosorveglianza presenti sul territorio hanno fornito agli inquirenti, il tutto finalizzato alla ricostruzione dell’avviato tentativo di truffa messo in atto.