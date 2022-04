"Suo nipote ha avuto un incidente": anziana vittima della truffa del falso avvocato

Un raggiro ben rodato: un modus operandi dove le vittime sono soprattutto donne e uomini anziani, e soprattutto che vivono in casa da soli. E' la truffa del falso incidente, messa in atto come da copione da un finto carabiniere o poliziotto e da un altrettanto fantomatico avvocato. Ultima vittima una anziana residente in zona San Giovanni che ha consegnato soldi e gioielli ad un ragazzo che si era presentato in casa sua paventando un sinistro stradale accaduto al nipote.

La truffa è stata messa a segno nella tarda mattinata di mercoledì nella zona di piazza Re di Roma. Qui, una donna di 88 anni, era stata preventivamente contattata da un finto avvocato: "Signora, suo nipote è stato coinvolto in un incidente stradale. Abbiamo purtroppo constatato che era privo della copertura assicurativa. Se non paga il danno rischia la galera".

Queste la parole con le quali il presunto legale difensore della parte lesa ha allarmato l'88enne comunicandogli che nel giro di breve sarebbe passato poi un carabiniere a ritirare il denaro per evitare che il nipote finisse in galera. Una sceneggiata che, come da prassi, ha trovato il proprio seguito quando alla porta di casa dell'anziana ha bussato il fantomatico militare dell'Arma.

La donna consegna quindi 3700 euro in contanti al truffatore, oltre a gioielli e monili in oro. Poi chiama il nipote è scopre di essere stata raggirata. Da qui la chiamata al 112 con l'arrivo sul posto degli agenti del commissariato San Giovanni di polizia. L'anziana in lacrime racconta ai poliziotti l'accaduto, descrivendo il giovane truffatore, un cittadino italiano di circa 20 anni.

Resta la truffa, con l'anziana ripulita di denaro e oro in un amaro copione che si ripete negli anni e che vede al centro dei raggiri gli anziani che vivono soli in casa.