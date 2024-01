La truffa del falso appartamento in affitto per rubare la caparra agli studenti

Hanno rubato le foto di una casa vacanze su Booking, poi hanno pubblicato un annuncio di un appartamento in affitto a prezzi stracciati su Immobiliare e una volta adescate le prede, tre studenti, li hanno truffati facendogli firmare un contratto di locazione per quell'immobile che però non era di loro proprietà.

Una truffa che ha visto come vittime tre studenti israeliani arrivati a Roma per frequentare l'università La Sapienza, uno in medicina e due in informatica. I tre, in cerca di una casa, ne avevano adocchiata una in centro storico. Centoventi metri quadri a 1500 euro al mese. Ognuno avrebbe avuto la sua stanza indipendente per 500 euro a testa al mese, il tutto per tre mesi, pagando una caparra di 500 euro.

Un affitto breve che il gruppo di giovani aveva trovato tramite il sito di Immobiliare, chattando con un fantomatico Luca. I tre studenti, tuttavia, non potevano sapere che dall'altra parte del dispositivo c'era un uomo che li stava truffando insieme a un complice. A raccontarlo a RomaToday è stata la signora proprietaria dell'appartamento che lei usa come casa vacanze appoggiandosi, tra i tanti service, anche su Booking: "Hanno preso le foto di casa mia da lì e le hanno messe su Immobiliare creando in finto annuncio".

Il falso turista

La signora ha scoperto tutto quando ormai era troppo tardi. In sostanza quel "Luca" altri non era che un uomo di origini pakistane che sabato scorso l'aveva contattata per prenotare una notte nel suo appartamento: "Voleva prenotare privatamente, senza passare per Booking. Mi aveva detto che era un turista".

"Una volta fatta la prenotazione in maniera regolare ha mandato un amico a prendere le chiavi per il check in. - ha spiegato la donna - Quest'altra persona mi ha dato i due documenti, io li ho caricati e registrati sul portale degli alloggiati come da prassi e poi mi hanno pagato con un bonifico. Sembrava tutto regolare, normale. Ora ho il sospetto che anche quei documenti fossero falsi".

Il check in

Alle 15 di sabato, l'uomo prende le chiavi dell'appartamento. "Sembrava una prenotazione come tante, abbiamo chiacchierato un po' come faccio con gli ospiti e gli ho anche detto che una notte da noi costa 1500 euro e che loro, visto che erano in due, avrebbero potuto trovare anche altro in zona, ma era convinto e così abbiamo fatto tutto", ha aggiunto la vera proprietaria dell'immobile nel cuore di Roma. È a questo punto che la truffa entra nel vivo.

Il sopralluogo e il contratto falso

L'uomo che aveva preso in affitto l'appartamento fingendosi turista, la sera stessa di sabato fa venire in quella grande casa i tre studenti. Gli fa vedere l'immobile spacciandolo per suo e insiste per firmare un contratto. I ragazzi riprendono tutto con i loro smartphone, felici di aver trovato la casa che cercavano.

Gli studenti, vedendo il documento e attirati dall'occasione, ci stanno. Firmano una carta che si rivelerà poi falsa, pagano 500 euro come caparra e prendono le chiavi con la promessa di ottenere la disponibilità dell'immobile nel pomeriggio di domenica. Peccato che non andrà così.

I primi sospetti

Nella mattinata di sabato il falso turista prende le sue cose e se ne va. Che qualcosa non tornasse, la proprietaria dell'appartamento lo aveva annusato. "Sono andata lì per fare il check out. In casa non c'era nessuno, neanche le chiavi erano lì. Non solo.

Le certificazioni vicino alla porta, i piani di fuga, la password del wi-fi, i foglio con le regole comportamentali dell'appartamento, gli asciugamani, il bagno schiuma, i saponi e l'estintore erano stati messi tutti in un ripostiglio", racconta la donna. Ho provato a chiamare continuamente l'ospite per le chiavi ma nessuno rispondeva".

L'amara sorpresa

Alle 15 di domenica arrivano così nuovi clienti e la signora fa un altro check in, passa un'ora e in quello stesso appartamento arrivano anche gli studenti sicuri di aver affittato l'appartamento per tre mesi, con tanto di contratto d'affitto. "Erano distrutti, quando mi hanno fatto vedere il documento firmato e raccontato la storia hanno capito di essere stati truffati. Nel frattempo io il bonifico per il pagamento della notte nella mia casa vacanza non l'ho mai ricevuto", sottolinea. I tre studenti hanno deciso di denunciare tutto alla polizia, dando anche i filmati in loro possesso. Adesso le indagini sono in corso.