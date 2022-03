La truffa dei falsi sms inviati dalla regione Lazio

Messaggi riportanti fantomatiche sorprese di Pasqua e buoni pasto o di carburante, in regalo direttamente dalla regione Lazio. Bonus inventati, perché dietro la frase allettante si nasconde una truffa online che in tanti, in questi giorni, stanno segnalando ai danni degli utenti.

In questi giorni stanno arrivando messaggi direttamente sui cellulari degli utenti registrati sul sito della regione Lazio, che invitano a cliccare per ricevere un buono. Una trappola che punta ad attirare le vittime attraverso buoni carburante contro gli aumenti, agevolazioni per la spesa e sorpresa in vita della Pasqua.

Nel messaggio c'è un link su cui bisognerebbe cliccare per ottenere il fantomatico omaggio. La truffa è pericolosa perché il mittente sembra essere davvero la regione Lazio, per cui l'utente potrebbe cadere in trappola e cliccare. Aprendo il link però si potrebbe mettere a rischio il proprio dispositivo. La truffa ha come obiettivo quello di rubare informazioni personali, dati per accedere ai conti bancari, alle e-mail e ai profili social. Naturalmente il buono non esiste e la truffa è già stata segnalata.