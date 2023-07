La banda dei falsi rappresentanti del supermercato che ha truffato fornitori per 800 mila euro

Si erano finti rappresentanti della catena dei supermercati Todis - del tutto estranea ai fatti - e hanno ingannato i fornitori. Un sistema oliato che avrebbe generato profitti per circa 800 mila euro. A ricostruire il colpo della banda di falsari sono stati gli investigatori del X distretto Lido di Roma, in collaborazione con i poliziotti del III distretto Fidene-Serpentara, che hanno arrestato in flagranza di reato tre uomini, due di 58 e uno di 60 anni, gravemente indiziati del reato di truffa in concorso.

I sospettati, spacciandosi per rappresentanti del Todis, avrebbero truffato diversi ignari venditori, utilizzando senza titolo del nome dell'azienda per acquistare prodotti alimentari di vario genere. Il modus operandi era ormai consolidato: attraverso l'utilizzo di email con loghi falsificati e vecchie utenze telefoniche in parte corrispondenti contattavano i fornitori, concordando prezzo e quantitativo della merce, disponendo inoltre anche di fatture e timbri falsificati.

A questo punto davano appuntamento al corriere in zone industriali e, dopo aver ricevuto la consegna, facevano perdere le loro tracce. Le successive richieste di saldo da parte delle società truffate venivano poi completamente ignorate.

È stato durante una di queste consegne, in zona Fonte Nuova, che i poliziotti dei due distretti, preavvertiti da una delle società fornitrici, sono riusciti ad arrestare i sospettati in flagranza di reato, dopo aver assistito allo scambio illecito e al successivo momento in cui i tre stavano cercando di occultare la merce sottratta illegalmente, ovvero 119 gift box, all'interno di un deposito in via Ovidio. L'autorità giudiziaria ha quindi convalidato gli arresti.