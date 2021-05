La truffa della promessa di matrimonio su Facebook, donna raggirata per 40mila euro

Due anni di relazione virtuale su Facebook, una promessa di matrimonio e tanti progetti per il loro futuro insieme. Una storia d'amore che però nascondeva una truffa a danno di una donna che, abbagliata dall'amore per quell'uomo, si è poi resa conto che quel sentimento era solamente una truffa. In questo modo un cittadino della Costa d'Avorio, residente nel bresciano in Lombardia, ha raggirato una donna, costringendola nel corso del tempo a farsi consegnare circa 40mila euro, senza essersi mai incontrati, se non una volta di sfuggita.

La truffa, non la prima secondo chi indaga, ha cominciato a prendere corpo nel 2019, quando la donna, una romana, ha conosciuto quello che poi sarebbe divenuto la sua ossessione su Facebook. I primi messaggi, qualche complimento e poi una relazione che, seppur virtuale è andata avanti per quasi due anni. Mesi e giorni nei quali l'uomo ha cominciato a manifestare problemi economici, prima per una multa, poi per una bolletta, cominciando piano piano ad attingere dal conto della donna innamorata di lui.

Somme che nel corso del tempo sono arrivate a 40mila euro. Da qui la denuncia della vittima agli investigatori del commissariato Prati di Polizia diretto da Filiberto Mastrapasqua a cui la donna ha spiega che l'uomo di cui si era innamorata, attraverso artifizi e raggiri, era riuscito a farsi consegnare dalla vittima 40 mila euro. Ricevuta la somma richiesta, aveva raccontato alla donna di essere stato arrestato da personale delle Dogane di Fiumicino e che per essere liberato, gli occorrevano 23 mila euro da consegnare ad un funzionario delle Dogane all’Aeroporto.

La donna, d’accordo con gli inquirenti, fissato un appuntamento, si è recata all’aeroporto dove però non si è presentato nessuno. Successivamente la persona conosciuta sui social, ha prima tentato inutilmente di farsi accreditare la somma tramite bonifico, poi ha organizzato un incontro durante il quale la donna avrebbe dovuto consegnare il denaro ad un conoscente dell'uomo tale "Enzo", che l’avrebbe contattata tramite cellulare. All’incontro però si sono presentati anche gli investigatori del commissariato Prati che hanno fermato i due stranieri che, malgrado abbiano opposto resistenza, tentando la fuga, sono stati bloccati e accompagnati negli uffici di polizia.

Gli arrestati due cittadini della Costa D’Avorio, sono stati trovati in possesso del telefono con il quale avevano contattato la vittima ed una carta post-pay utilizzata per una analoga truffa avvenuta nel nord Italia. Dovranno rispondere del reato di truffa aggravata, resistenza a Pubblico Ufficiale e sostituzione di persona