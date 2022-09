Torna a Roma dopo la truffa dello specchietto nonostante il divieto

Prima la ‘truffa dello specchietto’ poi il mancato rispetto del daspo urbano. Finisce nei guai un uomo di origini campane arrestato venerdì sera dai carabinieri della compagnia di Pomezia, su delega della Procura della Repubblica.

Lo scorso mese di gennaio, l' uomo – 55 anni proveniente dalla Campania – è stato accusato di aver messo in piedi la ‘truffa dello specchietto’ e di aver estorto del denaro alla vittima. Per questo era stata allontanato dal comune di Roma perché gravemente indiziato di essere responsabile dell’estorsione in danno a una persona.

I carabinieri della stazione di Roma - Divino Amore - nella serata di sabato hanno eseguito il provvedimento di custodia emesso dal Tribunale di Roma su richiesta della Procura capitolina. I militari hanno arrestato l’uomo dopo aver accertato come questi, in più circostanze, avesse violato il divieto di rientrare nel Comune di Roma. L’arrestato, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato ristretto presso il proprio domicilio.