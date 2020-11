Il falso incidente e la truffa dello specchietto: così hanno costretto anziano a prelevare 500 euro

E' stato costretto a pagare 500 euro per un incidente mai verificato e minacciato di morte se si fosse rivolto alle forze dell'ordine. E' successo a Ciampino ad un anziano signore vittima della truffa dello specchietto. L'uomo, ritenuto falsamente responsabile dai due truffatori di un incidente alla loro vettura, dopo il finto sinistro si è visto costretto ad effettuare, sotto la minaccia di un coltello a serramanico, un prelievo di 500 euro.

A raccogliere la denuncia del malcapitato, sono stati gli agenti del Commissariato Marino che hanno immediatamente indagato riuscendo a identificare i responsabili rispettivamente nei quartieri di Tor Bella Monaca e a Dragoncello.

Esibite alla vittima le foto delle persone identificate e riconosciuti dallo stesso come i responsabili della truffa ed estorsione subita, i due sono stati arrestati in concorso per estorsione, minacce aggravate, truffa e ingiustificato possesso di armi atte ad offendere.

Sequestrata, già con le targhe sostituite, la macchina utilizzata per commettere il reato, nonché il coltello a serramanico. I due, con numerosi precedenti di polizia a loro carico, sono stati associati presso il carcere di Velletri in attesa di giudizio. Proseguono le indagini alla ricerca di altre vittime.