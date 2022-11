Con la truffa del finto nipote rubano ad anziana i gioielli e i soldi della pensione

L'hanno raggirata con la truffa del falso nipote per poi rubarle la pensione e i gioielli. Vittima una anziana di 81 anni. A ricostruire quanto avvenuto i carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere – emessa dal gip di Velletri – nei confronti di un 23enne e di un 35enne, dell'hinterland casertano e di Napoli gravemente indiziati di truffa aggravata e prelievo fraudolento da carte di pagamento.

La truffa è andata in scena il 12 ottobre scorso, intorno alle 15:30, quando l'anziana ha ricevuto una telefonata da un giovane che, fingendosi suo nipote, le preannunciava l'arrivo di un pacco di valore e di consegnare tutti i soldi e gioielli che potesse racimolare in casa al corriere come saldo della consegna.

Mentre ancora la donna era ancora al telefono si sono presentati due giovani che hanno chiesto e ottenuto dalla vittima, sola in casa, contanti per 700 euro. Quindi le hanno detto che la somma non sarebbe bastata a coprire il valore del pacco chiedendole dove fossero i suoi gioielli. A quel punto l'anziana, ormai in balìa dei due truffatori, ha indicato il suo nascondiglio.

I ladri hanno rubato così anche 3500 euro in gioielli e il bancomat, con il pin, dove veniva accreditata la pensione dell'ottantunenne, rubandole altri 1000 euro. Dopo la denuncia, i carabinieri di Marino hanno avviato una indagine e attraverso la visione di diverse decine di telecamere hanno a individuato l'utilitaria utilizzata per consumare la truffa e ad identificare i due complici, altresì sequestrando presso le rispettive abitazioni gli abiti indossati per consumare il delitto.