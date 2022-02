La truffa del corriere, così una banda raggira anziani in tutta Italia

Mettevano in atto la truffa del corriere dopo aver studiato le loro vittime: orari, abitudini e soprattutto legami familiari a caccia di anziani che vivevano in casa da soli con i figli residenti altrove. Una coppia di truffatori professionisti, che da Napoli raggirava donne e uomini avanti con l'età, in grado di colpire in tutta Italia. Fatale per loro un'ultima truffa studiata a danno di un'anziana residente ad Anzio. Monitorati dai carabinieri gli investigatori dopo averli visti per le strade del comune del litorale nord laziale hanno semplicemente atteso la loro mossa, per poi fermarli in flagranza di reato.

Le abitudini della vittima

Vittima del raggiro una 82enne che che ha consegnato alla coppia di truffatori l'oro che aveva in casa ricevendo in cambio un pacco, fantomaticamente destinato alla figlia della vittima, con dentro della carta di giornale. A restituire alla signora il maltolto i carabinieri che hanno poi arrestato una 30enne e un 35enne residente ad Anzio, entrambi originari di Napoli. Il duetto, prima di entrare in azione, aveva studiato le mosse dell'anziana, ed aveva scoperto che la figlia era solita far recapitare i pacchi in casa della madre per poi andarli a ritirare durante il fine settimana, aspetto che avrebbe evitato che l'82enne aprisse il pacco scoprendo il contenuto di fogli di giornale.

Il servizio in borghese dei carabinieri

Appreso della loro presenza sul territorio del comune della provincia romana, sono stati i militari della compagnia di Anzio, diretti dal capitano Giulio Pisani, ad incastrare i due ladri professionisti. Investigatori che erano sulle tracce della coppia, sospettata di essere l'autrice di truffe a danno di anziani in tutto il territorio nazionale. Duetto che secondo quanto si apprende, studiava da tempo la sua vittima. Ricevuta l'informativa, in servizio borghese, i militari hanno individuato la vettura che stavano cercando, un'auto a noleggio, ed hanno atteso che la diabolica coppia entrasse in azione per poi arrestarla con le mani sull'oro appena prelevato da casa della signora.

La truffa del corriere

Ma come funziona la truffa del corriere? Semplice, la vittima, di Lavinio - Lido di Enea, è stata contattata telefonicamente da un individuo che l'ha preavvisata che un corriere di lì a poco si sarebbe recato a casa sua per consegnarle un computer portatile acquistato online dalla figlia e, pertanto, l'ha invitava a saldare il corrispettivo.

La donna, tratta in inganno dall’interlocutore, dopo aver ritirato il pacco dalle mani del presunto corriere, non essendo in possesso della somma contante richiesta a titolo di pagamento, ha consegnato una busta con tutti gli oggetti in oro che aveva in casa, per un valore di circa 3.000 euro.

In fuga sull'auto a noleggio

Ad aspettare fuori dall’abitazione dell’anziana signora, però, c’erano i carabinieri che, dopo aver atteso che il falso corriere risalisse a bordo del veicolo a noleggio utilizzato per la consegna, lo hanno fermato unitamente ad una donna mentre cercavano di allontanarsi, dopo la truffa appena compiuta. Ad esito della perquisizione eseguita nei loro confronti, i due soggetti sono stati trovati in possesso di tre telefoni cellulari e della busta contenente tutto l’oro ricevuto poco prima dall’82enne.

La coppia è stata quindi accompagnata in caserma, dove il 35enne è stato riconosciuto dalla vittima come il soggetto che si era recato a casa sua spacciandosi per il corriere e che aveva ricevuto i preziosi in cambio del pacco consegnato che, una volta aperto, si è scoperto contenere soltanto carta di giornale.

L'oro restituito alla vittima

Arrestati dei carabinieri del nucleo investigativo di Frascati e quelli della compagnia di Anzio, come disposto dal pubblico ministero di turno della procura della repubblica di Velletri, sono stati condotti in tribunale per la convalida. L’arresto è stato convalidato per entrambi, la donna è stata rimessa in libertà, l’uomo ai domiciliari in attesa del processo.

L’autovettura ed i telefoni cellulari in uso agli arrestati sono stati sottoposti a sequestro mentre l’oro recuperato è stato subito restituito all’anziana vittima.