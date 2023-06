Truffata a 18 anni con il trucco del conto clonato: "Mi hanno rubato 10 mila euro, tutti i miei risparmi"

"Mi hanno rubato tutti i miei risparmi. Soldi di famiglia e di alcuni lavori che avevo fatto. Erano 9371 euro, tutti sul mio conto. Sono distrutta". Camilla De Nicolò ha 18 anni, vive in zona Battistini, ed è stata truffata con il trucco del conto corrente clonato. Qualcuno l'ha ingannata portandole via quanto aveva messo da parte: "Mi servivano come base per gli studi e per il futuro", racconta al nostro quotidiano.

Tutto ha inizio ad aprile scorso. "Era pomeriggio e sul mio cellulare ho iniziato a ricevere una serie di notifiche dal mio gruppo bancario, le stesse che fino a poco tempo prima mi mandavano regolari messaggi. In sostanza mi veniva comunicato che erano state richieste autorizzazioni", nei messaggi c'era un link per autorizzare il pagamento". Camilla, preoccupata per l'addebito di quasi 500 euro clicca e viene subito contattata dal numero 800.303.303: "Sembrava il numero verde della banca Intesa San Paolo, la mia e così ho chiesto di bloccare l'addebito".

Peccato che dall'altra parte della cornetta c'è un falso operatore, un truffatore. Camilla non lo sa e, con la paura di perdere i suoi soldi, resta in attesa anche perché "nel frattempo mi arrivavano altri messaggi con tentativi di addebito. Tre tentativi da 480 euro". Il tutto durante una conversazione truffa di due ore nella quale il fasullo operatore le ha chiesto dati del conto anche della madre per verificare eventuali anomalie.

"Mi ha stordito con le parole. Mentre eravamo al telefono mandavano link su cui cliccare, mi sono fidata e hanno clonato il conto. Credevo che fossero veramente della banca". Per rendere ancora più veritiera la truffa, anche sul cellulare della mamma sono arrivate richieste di addebito di denaro, quindi la richiesta di dati personali e l'invio di un modulo compilabile on line, mentre l'operatore faceva anche il nome della direttrice della filiale della banca, totalmente estranea alla vicenda. "Il loro scopo era depistarmi. Infatti così mi hanno dato un falso appuntamento in banca per il giorno successivo. Il tutto chiedendomi anche di disinstallare l'applicazione bancaria dal mio smartphone e da quello di mia madre", spiega ancora la giovane appena maggiorenne.

Camilla si fida, ancora, fa così e convinta della bontà dell'appuntamento si reca alla filiale di via Aurelia. A quel punto l'amara sorpresa. "Avevano levato tutti i miei risparmi prosciugandomi il conto. Ho denunciato tutto ai carabinieri e affidato la pratica a un avvocato. Non riotterrò mai quei soldi, ma voglio giustizia. Spero li prendano. Ho denunciato anche per mandare un messaggio. Non bisogna vergognarsi, raccontare tutto e stare allerta. Soprattutto gli anziani e le famiglie più bisognose".