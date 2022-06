La truffa del condizionatore a casa di una coppia di anziani

Una nuova truffa a danno degli anziani, estiva se così si può definire. Ad essere presi di mira marito e moglie residenti in un'abitazione nel quadrante est della Capitale, finiti nelle trame di un malvivente che - dopo aver bussato alla porta della loro casa alla Borghesiana - si è spacciato per un tecnico specializzato nei condizionatori d'aria. Uno stratagemma che non è stato sufficiente al malintenzionato messo in fuga dalla badante di casa.

La truffa del condizionatore è stata tentata in pieno giorno, alle 10:30 di martedì 7 giugno, quando un uomo vestito da lavoro e mascherina sul volto ha bussato alla porta di una villetta di via di Porto Empedocle. Ad aprirgli la porta la badante, con il truffatore che ha provato ad immobilizzarla e spingerla dentro casa nel tentativo di riuscire ad entrare nell'abitazione.

A mettergli i bastoni fra le ruote la stessa collaboratrice domestica, che dopo essere riuscita a resistere alla carica ha cominciato ad urlare attirando l'attenzione degli abitanti della zona e dei passanti con il malvivente costretto a darsi alla fuga. Numerose sono state le richieste d'intervento al 112. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti del VI distretto Casilino.

Ascoltata la badante ed acquisiti i primi elementi investigativi i poliziotti hanno cominciato una battuta di ricerca del truffatore - che potrebbe aver agito in compagnia di un complice - con lo stesso riuscito per il momento a far perdere le proprie tracce.