Commercialista non versa le imposte dei clienti, smascherata truffa da 400mila euro

Il denaro veniva fatto confluire sui conti correnti dei genitori per non essere smascherata

Quattrocentomila euro versati sui conti correnti dei genitori per non essere smascherata. Uno stratagemma che non è servito ad una commercialista, responsabile di un Centro di Assistenza Fiscale della Capitale, denunciata dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma per aver omesso il versamento delle imposte per conto dei propri clienti.

La donna è stata scoperta nel corso di specifici accertamenti svolti dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Frascati a seguito di controlli eseguiti nei confronti di alcune imprese. La truffa (che andava avanti da alcuni anni) ha consentito alla professionista di lucrare illecitamente oltre 400.000 euro, parte dei quali fatti affluire sui conti correnti dei propri genitori per ostacolare eventuali indagini.

Grazie agli elementi raccolti dai militari, la Procura della Repubblica di Velletri ha ottenuto dal locale Gip il sequestro preventivo di tre immobili di proprietà

della donna, ubicati nel centro storico di Frascati, ai fini della confisca per un importo equivalente a quello dei tributi non pagati.

L’operazione si inquadra nell’azione di contrasto a ogni forma di illegalità economico-finanziaria svolta dalla Guardia di Finanza della Capitale.